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"Мегафон" уплатил 609 миллионов рублей налога на сверхприбыль

"Мегафон" уплатил 609 миллионов рублей налога на сверхприбыль - 29.02.2024, ПРАЙМ

"Мегафон" уплатил 609 миллионов рублей налога на сверхприбыль

"Мегафон" в 2023 году выплатил 609 миллионов рублей налога на сверхприбыль (windfall tax), следует из отчета оператора. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T16:15+0300

2024-02-29T16:15+0300

2024-02-29T16:15+0300

мегафон

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. "Мегафон" в 2023 году выплатил 609 миллионов рублей налога на сверхприбыль (windfall tax), следует из отчета оператора. Единовременный налог подлежал уплате крупными компаниями РФ, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы до уплаты налогов превышала 1 миллиард рублей. Срок уплаты налога - не позднее 28 января 2024 года, ставка по нему равна 10% от суммы указанного превышения. При этом размер выплаты можно было снизить вдвое, перечислив в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж. "В 2023 году Группа перечислила обеспечительный платеж в счет уплаты налога на сверхприбыль в размере 50% налога. Таким образом, Группа может претендовать на применение налогового вычета в сумме обеспечительного платежа … Начисление налога на сверхприбыль отражено в строке "Налог на прибыль за текущий период" в консолидированном отчете о прибылях и убытках в сумме 609 (миллионов - ред.) за год, закончившийся 31 декабря 2023 года", - говорится в отчете. Там отметили, что указанное обстоятельство позволяет снизить эффективную ставку по налогу на сверхприбыль до 5% от налоговой базы. Налоговой базой является превышение средней арифметической величины прибыли, полученной "Мегафоном" в 2021-2022 годах, над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

https://1prime.ru/20240228/844790932.html

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