https://1prime.ru/20240229/845739849.html

Газпромбанк предупредил о поддельном приложении в App Store

Газпромбанк предупредил о поддельном приложении в App Store - 29.02.2024, ПРАЙМ

Газпромбанк предупредил о поддельном приложении в App Store

Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения с символикой и логотипами банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T16:20+0300

2024-02-29T16:20+0300

2024-02-29T16:27+0300

app store

газпромбанк

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения с символикой и логотипами банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. "В App Store появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка - Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения", - говорится в сообщении. Тем, кто успел его скачать, в банке порекомендовали удалить данные и само приложение, а также сменить пароль для доступа в мобильный банк, если выполнялся вход в личный кабинет поддельного приложения.

https://1prime.ru/20240227/844583244.html

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