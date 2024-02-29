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Газпромбанк предупредил о поддельном приложении в App Store - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Газпромбанк предупредил о поддельном приложении в App Store
Газпромбанк предупредил о поддельном приложении в App Store - 29.02.2024, ПРАЙМ
Газпромбанк предупредил о поддельном приложении в App Store
Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения с символикой и логотипами банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T16:20+0300
2024-02-29T16:27+0300
app store
газпромбанк
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения с символикой и логотипами банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. "В App Store появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка - Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения", - говорится в сообщении. Тем, кто успел его скачать, в банке порекомендовали удалить данные и само приложение, а также сменить пароль для доступа в мобильный банк, если выполнялся вход в личный кабинет поддельного приложения.
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app store, газпромбанк
App Store, Газпромбанк
16:20 29.02.2024 (обновлено: 16:27 29.02.2024)
 
Газпромбанк предупредил о поддельном приложении в App Store

Газпромбанк предупредил о поддельном приложении в App Store с символикой и логотипом банка

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРабота отделения Газпромбанка в Москве
Работа отделения Газпромбанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения с символикой и логотипами банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
"В App Store появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка - Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения", - говорится в сообщении.
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Тем, кто успел его скачать, в банке порекомендовали удалить данные и само приложение, а также сменить пароль для доступа в мобильный банк, если выполнялся вход в личный кабинет поддельного приложения.
 
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