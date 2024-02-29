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Британцы ответили Джонсону на грубость в адрес Путина - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Британцы ответили Джонсону на грубость в адрес Путина
Британцы ответили Джонсону на грубость в адрес Путина - 29.02.2024, ПРАЙМ
Британцы ответили Джонсону на грубость в адрес Путина
Читатели издания Daily Mail осудили заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, призывавшего президента России Владимира Путина... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T16:31+0300
2024-02-29T16:31+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Читатели издания Daily Mail осудили заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, призывавшего президента России Владимира Путина "убираться" с Украины.Ранее Джонсон давал интервью украинским СМИ. Он посоветовал Путину "убираться" с Украины, а также подчеркнул, что Дональд Трамп в случает возвращения в Белый дом не прекратит финансировать Киев."Заткнись уже, Борис, ты и так уже всем достаточно насолил!", - отметил читатель DianaK, его слова поддержал Pollytickle."Метко сказано! Если бы ни этот идиот, со всем уже было бы покончено", - написал Yorkie101.Читатели добавили, что от затягивания конфликта на украине страдает прежде всего Европа. Также комментаторы указали, что Запад не идет на переговоры, поскольку кризис приности миллиарды долларов американским компаниям. Кроме того, как отметил Grim Oop North, "секретные объекты и биолаборатории ЦРУ надо сберечь любой ценой".Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в конце ноября 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".Полный текст читайте на ИноСМИ
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великобритания, сво, борис джонсон
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СВО, Борис Джонсон
16:31 29.02.2024
 
Британцы ответили Джонсону на грубость в адрес Путина

Читатели Daily Mail осудили заявления Бориса Джонсона о Путине и Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineЭкс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Читатели издания Daily Mail осудили заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, призывавшего президента России Владимира Путина "убираться" с Украины.
Ранее Джонсон давал интервью украинским СМИ. Он посоветовал Путину "убираться" с Украины, а также подчеркнул, что Дональд Трамп в случает возвращения в Белый дом не прекратит финансировать Киев.
"Заткнись уже, Борис, ты и так уже всем достаточно насолил!", - отметил читатель DianaK, его слова поддержал Pollytickle.
"Метко сказано! Если бы ни этот идиот, со всем уже было бы покончено", - написал Yorkie101.
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06:54
Читатели добавили, что от затягивания конфликта на украине страдает прежде всего Европа. Также комментаторы указали, что Запад не идет на переговоры, поскольку кризис приности миллиарды долларов американским компаниям. Кроме того, как отметил Grim Oop North, "секретные объекты и биолаборатории ЦРУ надо сберечь любой ценой".
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в конце ноября 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯСВОБорис Джонсон
 
 
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