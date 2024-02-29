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Эксперт раскрыл, что поможет Индии стать локомотивом БРИКС

Эксперт раскрыл, что поможет Индии стать локомотивом БРИКС - 29.02.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, что поможет Индии стать локомотивом БРИКС

Индия имеет все шансы стать вторым локомотивом БРИКС в паре с Китаем: этому будут способствовать дешевизна рабочей силы, перенос производства из КНР и рост... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T16:37+0300

2024-02-29T16:37+0300

2024-02-29T16:37+0300

россия

индия

брикс

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Индия имеет все шансы стать вторым локомотивом БРИКС в паре с Китаем: этому будут способствовать дешевизна рабочей силы, перенос производства из КНР и рост внутреннего спроса, сообщила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева. "По моему мнению, в ближайшие годы локомотивом БРИКС помимо Китая станет Индия. Экономика страны демонстрирует активный рост и имеет потенциал его продолжить в ближайшее десятилетие. Особенно на фоне буксующей китайской экономики", - отмечает эксперт. Кокорева отмечает, что эта страна обладает большой численностью населения, что позволяет ей обеспечить растущий рынок труда кадрами, при этом рабочая сила остается дешевой. В этой связи многие компании переносят свои производства из КНР в Индию, что так же в будущем будет способствовать росту индийской экономики. "Вместе с улучшением экономической среды для местных и иностранных компаний будут расти и доходы населения, в определенный момент внутренний спрос станет еще одной лошадкой, которая будет тянуть экономику страны вперед. По итогам 2023-2024 года темпы роста ВВП Индии вероятно составят 6,3-6,5%", - добавляет она. Ранее президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, заявил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%, "большой семерки" - снизится до 27,8%. По данным Банка России, БРИКС в 2023 году уже обогнали "Большую семерку" по доле в мировой экономике: с присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%.

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россия, индия, брикс