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"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине - 29.02.2024, ПРАЙМ
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"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине - 29.02.2024, ПРАЙМ
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине
Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя из-за невыполнения Западом обещаний в части поставок снарядов. Такое мнение выразил британский депутат... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T16:48+0300
2024-02-29T16:49+0300
украина
всу
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя из-за невыполнения Западом обещаний в части поставок снарядов. Такое мнение выразил британский депутат Боб Сили в статье для издания The Spectator."Опасная правда проявляется на Украине. Киев постепенно начинает проигрывать в конфликте с Россией, потому что у него не хватает боеприпасов, во многом потому, что обещания ЕС и США не выполняются… В результате Украина начала терять территории", — пояснил он в публикации.Он также добавил, что пока ВСУ испытывают недостаток вооружений, мощности российского ВПК лишь возрастают и при развитии данной ситуации украинская армия будет разгромлена."На востоке страны (Украины, — ред.), куда я ездил на прошлой неделе, говорят о том, какой город падет следующим", — полагает Сили. По его словам, солдаты злятся из-за того, что их товарищи гибнут из-за нехватки боеприпасов."Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа", — заключил депутат.
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украина, всу, поддержка украины
УКРАИНА, ВСУ, поддержка Украины
16:48 29.02.2024 (обновлено: 16:49 29.02.2024)
 
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине

The Spectator: ВСУ обречены на скорый крах из-за отсутствия боеприпасов

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя из-за невыполнения Западом обещаний в части поставок снарядов. Такое мнение выразил британский депутат Боб Сили в статье для издания The Spectator.
"Опасная правда проявляется на Украине. Киев постепенно начинает проигрывать в конфликте с Россией, потому что у него не хватает боеприпасов, во многом потому, что обещания ЕС и США не выполняются… В результате Украина начала терять территории", — пояснил он в публикации.
Он также добавил, что пока ВСУ испытывают недостаток вооружений, мощности российского ВПК лишь возрастают и при развитии данной ситуации украинская армия будет разгромлена.
"На востоке страны (Украины, — ред.), куда я ездил на прошлой неделе, говорят о том, какой город падет следующим", — полагает Сили.
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По его словам, солдаты злятся из-за того, что их товарищи гибнут из-за нехватки боеприпасов.
"Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа", — заключил депутат.
 
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