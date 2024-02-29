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"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине - 29.02.2024, ПРАЙМ
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине
Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя из-за невыполнения Западом обещаний в части поставок снарядов. Такое мнение выразил британский депутат... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T16:48+0300
2024-02-29T16:48+0300
2024-02-29T16:49+0300
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя из-за невыполнения Западом обещаний в части поставок снарядов. Такое мнение выразил британский депутат Боб Сили в статье для издания The Spectator."Опасная правда проявляется на Украине. Киев постепенно начинает проигрывать в конфликте с Россией, потому что у него не хватает боеприпасов, во многом потому, что обещания ЕС и США не выполняются… В результате Украина начала терять территории", — пояснил он в публикации.Он также добавил, что пока ВСУ испытывают недостаток вооружений, мощности российского ВПК лишь возрастают и при развитии данной ситуации украинская армия будет разгромлена."На востоке страны (Украины, — ред.), куда я ездил на прошлой неделе, говорят о том, какой город падет следующим", — полагает Сили. По его словам, солдаты злятся из-за того, что их товарищи гибнут из-за нехватки боеприпасов."Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа", — заключил депутат.
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украина, всу, поддержка украины
УКРАИНА, ВСУ, поддержка Украины
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине
The Spectator: ВСУ обречены на скорый крах из-за отсутствия боеприпасов
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя из-за невыполнения Западом обещаний в части поставок снарядов. Такое мнение выразил британский депутат Боб Сили в статье для издания The Spectator
.
"Опасная правда проявляется на Украине. Киев постепенно начинает проигрывать в конфликте с Россией, потому что у него не хватает боеприпасов, во многом потому, что обещания ЕС и США не выполняются… В результате Украина начала терять территории", — пояснил он в публикации.
Он также добавил, что пока ВСУ испытывают недостаток вооружений, мощности российского ВПК лишь возрастают и при развитии данной ситуации украинская армия будет разгромлена.
"На востоке страны (Украины, — ред.), куда я ездил на прошлой неделе, говорят о том, какой город падет следующим", — полагает Сили.
"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине
По его словам, солдаты злятся из-за того, что их товарищи гибнут из-за нехватки боеприпасов.
"Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа", — заключил депутат.