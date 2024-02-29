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"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине

"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине - 29.02.2024, ПРАЙМ

"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине

Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя из-за невыполнения Западом обещаний в части поставок снарядов. Такое мнение выразил британский депутат... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T16:48+0300

2024-02-29T16:48+0300

2024-02-29T16:49+0300

украина

всу

поддержка украины

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя из-за невыполнения Западом обещаний в части поставок снарядов. Такое мнение выразил британский депутат Боб Сили в статье для издания The Spectator."Опасная правда проявляется на Украине. Киев постепенно начинает проигрывать в конфликте с Россией, потому что у него не хватает боеприпасов, во многом потому, что обещания ЕС и США не выполняются… В результате Украина начала терять территории", — пояснил он в публикации.Он также добавил, что пока ВСУ испытывают недостаток вооружений, мощности российского ВПК лишь возрастают и при развитии данной ситуации украинская армия будет разгромлена."На востоке страны (Украины, — ред.), куда я ездил на прошлой неделе, говорят о том, какой город падет следующим", — полагает Сили. По его словам, солдаты злятся из-за того, что их товарищи гибнут из-за нехватки боеприпасов."Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа", — заключил депутат.

https://1prime.ru/20240229/845706712.html

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украина, всу, поддержка украины