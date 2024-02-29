https://1prime.ru/20240229/845743176.html

Второй шанс. Школьников обрадовали радикальными изменениями в ЕГЭ

Второй шанс. Школьников обрадовали радикальными изменениями в ЕГЭ - 29.02.2024, ПРАЙМ

Второй шанс. Школьников обрадовали радикальными изменениями в ЕГЭ

Единый государственный экзамен вызывает широкую дискуссию, необходимо усовершенствовать механизм, разрешить ученикам пересдавать ЕГЭ по одному из предметом... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T17:04+0300

2024-02-29T17:04+0300

2024-02-29T17:20+0300

послание федеральному собранию

егэ

владимир путин

россия

https://1prime.ru/img/83996/50/839965063_0:0:3195:1798_1920x0_80_0_0_c65c4765c3791acca25eb969ba485fdb.jpg

МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Единый государственный экзамен вызывает широкую дискуссию, необходимо усовершенствовать механизм, разрешить ученикам пересдавать ЕГЭ по одному из предметом. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федсобранию.Глава государства подчеркнул, что экзамен вызывает широкую общественную дискуссию, поэтому его механизм должен совершенствоваться."Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач. Такие житейские вещи, но они важны для людей", - сказал президент.После оглашения послания первый зампредседателя комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова выразила надежду, что воплотить предложение Путина удастся уже в этом году. Она также подчеркнула, что для пересдачи ЕГЭ по одному предмету нужен соответсвующий приказ Минпросвещения. Никакие изменения в законодательство вносить на нужно, добавила депутат.О возможности ввести пересдачу экзамена в этом году заявила и замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева. По мнению сенатора, нововведение поможет выпускникам не так напрягаться при подготовке к поступлению в высшие учебные заведения.Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, в свою очередь, отметила, что право на пересдачу ЕГЭ коснется всех предметов.Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.Впервые ЕГЭ в качестве эксперимента провели в 2001 году в Чувашии, Якутии, Марий-Эл, Самарской и Ростовской областях, к 2008 году эксперимент распространился на всю страну.

https://1prime.ru/20231121/842322833.html

https://1prime.ru/20240229/poslanie-845734658.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

егэ, владимир путин, россия