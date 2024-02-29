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В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой - 29.02.2024, ПРАЙМ
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В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой
В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой - 29.02.2024, ПРАЙМ
В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой
Законопроект о майнинге, разрешающий использовать произведенную в России криптовалюту для расчетов при международной торговле, могут скоро принять, сообщил РБК... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T17:05+0300
2024-02-29T17:06+0300
россия
майнинг
криптовалюты
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Законопроект о майнинге, разрешающий использовать произведенную в России криптовалюту для расчетов при международной торговле, могут скоро принять, сообщил РБК начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.Он указал, что легализация майнинга и использование произведенной в России криптовалюты для внешнеторговых расчетов является той темой, о которой в Минфине наконец договорились. Ведь вопросы регулирования криптовалюты одни из самых обсуждаемых.Кабалоев уточнил, что норма, которая позволит использовать криптовалюту во внешней торговле будет выглядеть в качестве поправки ко второму чтению депутатского законопроекта о майнинге.Он добавил, что в торговле можно будет использовать криптовалюту намайненную в только России, а не заграницей."Очень надеемся, что в эту сессию мы сможем этот законопроект принять", — заключил чиновник.Майнинг — это деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.
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россия, майнинг, криптовалюты
РОССИЯ, майнинг, Криптовалюты
17:05 29.02.2024 (обновлено: 17:06 29.02.2024)
 
В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой

В Минфине поддержали внешние расчеты намайненными в России криптовалютами

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Законопроект о майнинге, разрешающий использовать произведенную в России криптовалюту для расчетов при международной торговле, могут скоро принять, сообщил РБК начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.
Он указал, что легализация майнинга и использование произведенной в России криптовалюты для внешнеторговых расчетов является той темой, о которой в Минфине наконец договорились. Ведь вопросы регулирования криптовалюты одни из самых обсуждаемых.
Кабалоев уточнил, что норма, которая позволит использовать криптовалюту во внешней торговле будет выглядеть в качестве поправки ко второму чтению депутатского законопроекта о майнинге.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
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Он добавил, что в торговле можно будет использовать криптовалюту намайненную в только России, а не заграницей.
"Очень надеемся, что в эту сессию мы сможем этот законопроект принять", — заключил чиновник.

Майнинг — это деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.
 
РОССИЯмайнингКриптовалюты
 
 
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