https://1prime.ru/20240229/845743331.html

В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой

В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой - 29.02.2024, ПРАЙМ

В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой

Законопроект о майнинге, разрешающий использовать произведенную в России криптовалюту для расчетов при международной торговле, могут скоро принять, сообщил РБК... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T17:05+0300

2024-02-29T17:05+0300

2024-02-29T17:06+0300

россия

майнинг

криптовалюты

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Законопроект о майнинге, разрешающий использовать произведенную в России криптовалюту для расчетов при международной торговле, могут скоро принять, сообщил РБК начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.Он указал, что легализация майнинга и использование произведенной в России криптовалюты для внешнеторговых расчетов является той темой, о которой в Минфине наконец договорились. Ведь вопросы регулирования криптовалюты одни из самых обсуждаемых.Кабалоев уточнил, что норма, которая позволит использовать криптовалюту во внешней торговле будет выглядеть в качестве поправки ко второму чтению депутатского законопроекта о майнинге.Он добавил, что в торговле можно будет использовать криптовалюту намайненную в только России, а не заграницей."Очень надеемся, что в эту сессию мы сможем этот законопроект принять", — заключил чиновник.Майнинг — это деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, майнинг, криптовалюты