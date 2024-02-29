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В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920Послание Федеральному собранию
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В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов
В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов - 29.02.2024, ПРАЙМ
В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов
Президент России Владимир Путин фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T17:12+0300
2024-02-29T17:23+0300
россия
сво
владимир путин
послание федеральному собранию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию. Как отметил российский лидер, слово "элита" себя дискредитировало, назвал подлинной элитой тех, кто служит России, а не набивает карманы.Рогов подчеркнул, что глава государства фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране. "Мы возвращаемся к истокам российской государственности, когда элиту страны составляли люди, которые полностью отдавали себя служению Отечеству, кто имел военный подвиг, кто посвятил жизнь развитию государства и отстаиванию его интересов", — пояснил он.Рогов выразил уверенность, что благодаря данной программе в российском обществе изменится восприятие слова "элита", так как она будет ассоциироваться с самыми достойными гражданами страны.
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россия, сво, владимир путин
РОССИЯ, СВО, Владимир Путин, Послание Федеральному собранию
17:12 29.02.2024 (обновлено: 17:23 29.02.2024)
 
В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов

Рогов заявил, что в России взят курс на перезагрузку элиты

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию. Как отметил российский лидер, слово "элита" себя дискредитировало, назвал подлинной элитой тех, кто служит России, а не набивает карманы.
Рогов подчеркнул, что глава государства фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин отметил роль бизнеса в поддержке СВО
12:38
"Мы возвращаемся к истокам российской государственности, когда элиту страны составляли люди, которые полностью отдавали себя служению Отечеству, кто имел военный подвиг, кто посвятил жизнь развитию государства и отстаиванию его интересов", — пояснил он.
Рогов выразил уверенность, что благодаря данной программе в российском обществе изменится восприятие слова "элита", так как она будет ассоциироваться с самыми достойными гражданами страны.
 
Послание Федеральному собраниюРОССИЯСВОВладимир Путин
 
 
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