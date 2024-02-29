https://1prime.ru/20240229/845744370.html

В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов

В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов - 29.02.2024, ПРАЙМ

В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов

Президент России Владимир Путин фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T17:12+0300

2024-02-29T17:12+0300

2024-02-29T17:23+0300

россия

сво

владимир путин

послание федеральному собранию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию. Как отметил российский лидер, слово "элита" себя дискредитировало, назвал подлинной элитой тех, кто служит России, а не набивает карманы.Рогов подчеркнул, что глава государства фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране. "Мы возвращаемся к истокам российской государственности, когда элиту страны составляли люди, которые полностью отдавали себя служению Отечеству, кто имел военный подвиг, кто посвятил жизнь развитию государства и отстаиванию его интересов", — пояснил он.Рогов выразил уверенность, что благодаря данной программе в российском обществе изменится восприятие слова "элита", так как она будет ассоциироваться с самыми достойными гражданами страны.

https://1prime.ru/20240229/845716545.html

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россия, сво, владимир путин