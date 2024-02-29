https://1prime.ru/20240229/845744370.html
В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов
В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов - 29.02.2024, ПРАЙМ
В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов
Президент России Владимир Путин фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T17:12+0300
2024-02-29T17:12+0300
2024-02-29T17:23+0300
россия
сво
владимир путин
послание федеральному собранию
https://1prime.ru/img/83818/82/838188246_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_625ee9c9c2b23ba3ada2a5961e248d69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию. Как отметил российский лидер, слово "элита" себя дискредитировало, назвал подлинной элитой тех, кто служит России, а не набивает карманы.Рогов подчеркнул, что глава государства фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране. "Мы возвращаемся к истокам российской государственности, когда элиту страны составляли люди, которые полностью отдавали себя служению Отечеству, кто имел военный подвиг, кто посвятил жизнь развитию государства и отстаиванию его интересов", — пояснил он.Рогов выразил уверенность, что благодаря данной программе в российском обществе изменится восприятие слова "элита", так как она будет ассоциироваться с самыми достойными гражданами страны.
https://1prime.ru/20240229/845716545.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83818/82/838188246_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_b2276bad20f3ed409e6012a577b6557d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сво, владимир путин
РОССИЯ, СВО, Владимир Путин, Послание Федеральному собранию
В России началась перезагрузка элиты, заявил Рогов
Рогов заявил, что в России взят курс на перезагрузку элиты
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию. Как отметил российский лидер, слово "элита" себя дискредитировало, назвал подлинной элитой тех, кто служит России, а не набивает карманы.
Рогов подчеркнул, что глава государства фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране.
Путин отметил роль бизнеса в поддержке СВО
"Мы возвращаемся к истокам российской государственности, когда элиту страны составляли люди, которые полностью отдавали себя служению Отечеству, кто имел военный подвиг, кто посвятил жизнь развитию государства и отстаиванию его интересов", — пояснил он.
Рогов выразил уверенность, что благодаря данной программе в российском обществе изменится восприятие слова "элита", так как она будет ассоциироваться с самыми достойными гражданами страны.