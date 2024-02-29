https://1prime.ru/20240229/845745007.html

Великобритания начала подготовку к смерти короля Карла III

Великобритания начала подготовку к смерти короля Карла III - 29.02.2024, ПРАЙМ

Великобритания начала подготовку к смерти короля Карла III

Лондон разработал план действий на случай смерти короля Карла III, он назван "Менайский мост" по аналогии с "Лондонским мостом" – планами похорон королевы... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T17:18+0300

2024-02-29T17:18+0300

2024-02-29T17:32+0300

карл iii

https://1prime.ru/img/83826/22/838262236_0:0:3549:1996_1920x0_80_0_0_4a24dea3147a71a13a02ece07a0fb9ea.jpg

МОСКВА, 29 фев —ПРАЙМ. Лондон разработал план действий на случай смерти короля Карла III, он назван "Менайский мост" по аналогии с "Лондонским мостом" – планами похорон королевы Елизаветы II, которая умерла в сентябре 2022-го, сообщает издание Daily Express.В документах прописана вся схема действий: инструкция, как известить подданных, по какому маршруту отправить гроб с телом, в каких храмах проводить церемонии прощания – подробное описание десяти дней после смерти монарха.Как указали журналисты, название операции "Менайский мост" выбрали в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года. Карл изучал валлийский язык несколько месяцев и на важных мероприятиях иногда произносит несколько фраз на нем.В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили онкологию. Король начал лечение и отложил публичные мероприятия.Операция "Лондонский мост" – план, существовавший и менявшийся с 1960-х годов. Там прописаны все действия правительства, англиканской Церкви, полиции, столичной администрации и даже лондонского транспорта.Операция “Форт-Бридж” готовилась на смерть принца Филиппа – супруга Елизаветы, он скончался в апреле 2021 года. Операция “Мост Тэй” – название плана погребения Королевы-матери Елизаветы. Она умерла в 2002 году, но подробная схема всех мероприятий была расписана еще в начале 1980-х.

https://1prime.ru/20240205/842990196.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

карл iii