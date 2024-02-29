https://1prime.ru/20240229/845745240.html

В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море

В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море - 29.02.2024, ПРАЙМ

В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море

Депутаты бундестага подвергли критике министра обороны ФРГ Бориса Писториуса из-за замалчивания ведомством инцидента в Красном море, при котором немецкий фрегат | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T17:22+0300

2024-02-29T17:22+0300

2024-02-29T17:26+0300

германия

борис писториус

красное море

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БЕРЛИН, 29 фев - ПРАЙМ. Депутаты бундестага подвергли критике министра обороны ФРГ Бориса Писториуса из-за замалчивания ведомством инцидента в Красном море, при котором немецкий фрегат по ошибке обстрелял беспилотник США, пишет издание Bild.Ранее некоторые немецкие СМИ сообщили, что действующий в Красном море в рамках миссии "Аспидес" фрегат "Гессен" по ошибке атаковал БПЛА союзников, но промахнулся. Позднее телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил, что это был американский дрон MQ-9 Reaper."Эксперты по обороне в Бундестаге считают, что их не проинформировали должным образом. Они сообщают о сокрытии информации", — говорится в материале Bild.Издание отмечает, что Минобороны ФРГ хоть и разослало во вторник доклад о сбитии двух дронов хуситов, но ни словом не упомянуло в нем инцидент с попыткой сбить БПЛА союзников."Хорошие новости объявляют сразу, но когда случаются казусы, все замалчивается. Такая информационная политика ведомства Бориса Писториуса — возмутительное отношение к парламенту", — заявил Bild депутат и эксперт по вопросам обороны от партии христианских демократов (ХДС) Инго Гедехенс.Парламентарий также добавил, что ситуация, в которой депутатам, изначально согласовавшим всю миссию, приходится узнавать о таких ситуациях из газет, является недопустимой.С критикой информационной политики Минобороны ФРГ выступил и представитель фракции ХДС/ХСС Флориан Хан. Согласно его оценке, Писториус занят эгоистичным самовозвеличиванием вместо того, чтобы ответственно проинформировать парламент собственной страны о случившемся.Во вторник вечером вооруженные силы Германии сообщили о том, что фрегат "Гессен" в Красном море сбил два беспилотника хуситов.

https://1prime.ru/20240229/845700690.html

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германия, борис писториус, красное море