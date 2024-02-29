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В Госдуме назвали рост экономики ключевым в послании Путина

В Госдуме назвали рост экономики ключевым в послании Путина - 29.02.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали рост экономики ключевым в послании Путина

Ключевым в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ стало то, что российская экономика, несмотря на санкции, продолжает расти,... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T17:29+0300

2024-02-29T17:29+0300

2024-02-29T17:30+0300

послание федеральному собранию

экономика

россия

госдума

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Ключевым в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ стало то, что российская экономика, несмотря на санкции, продолжает расти, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин."Ключевое, конечно, то, что экономика продолжает расти и президент отметил, что мы вошли в пятерку экономик мира, и в этом есть как раз ответ на то, как работают санкции. Санкции сработали таким образом, что наше внутреннее производство, наши отрасли разные, и сырьевые, и несырьевые, сработали гораздо лучше, чем ожидали даже мы", - сказал депутат.При этом он обратил внимание, что рост ВВП России в январе текущего года составил 4,6%. "Эта цифра не была сегодня названа, но вместе с тем это выше, чем в прошлый год. Темпы увеличиваются и поэтому президент сказал о том, что мы скоро станем четвертой экономикой в мире и уже стали первой экономикой в Европе", - заметил Тополин."И те поручения, которые были даны, и те объемы поддержки, которые были озвучены применительно к Фонду развития промышленности и новым 100 технопаркам, которые будут, прежде всего, реализовывать проекты импортозамещения, технологического суверенитета, - это главные задачи, которые поставлены. Плюс то, что регионы получат возможность списать две трети бюджетных кредитов", - отметил также глава комитета.Не менее важными он считает социальные инициативы президента, в том числе касающиеся материнского капитала и увеличения МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей. Это все связано с тем, что "нам нужно работать с кадровым потенциалом и, как уже неоднократно тоже подчеркивалось, мы тоже должны перейти к экономике высоких заработных плат", пояснил Топилин."Это такая ключевая история с тем, чтобы люди могли пользоваться всеми социальными услугами и тем потенциалом, который мы вкладываем в развитие туристической отрасли, здравоохранения, в социальную защиту", - добавил он. "Наверное, не припомню, чтобы такое количество направлений развития ранее в посланиях было озвучено", - резюмировал парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экономика, россия, госдума