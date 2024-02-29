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Шольца обвинили в разглашении информации о британских военных на Украине - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Шольца обвинили в разглашении информации о британских военных на Украине
Шольца обвинили в разглашении информации о британских военных на Украине - 29.02.2024, ПРАЙМ
Шольца обвинили в разглашении информации о британских военных на Украине
Канцлеру Германии Олафу Шольцу вменили в вину "вопиющее злоупотребление разведданными" после разглашения им подробностей участия британских военных в боевых... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T17:38+0300
2024-02-29T17:40+0300
олаф шольц
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Канцлеру Германии Олафу Шольцу вменили в вину "вопиющее злоупотребление разведданными" после разглашения им подробностей участия британских военных в боевых действиях на Украине, сообщает газета The Independent.Издание отмечает, что Шольц своим заявлением об отказе передавать Киеву ракеты Taurus (аналог британских Storms Shadow) указал "на риск прямого участия его страны в войне, имея в виду помощь Великобритании и Франции Украине". В Лондоне его слова расценили, как ставящие под угрозу британский военный и дипломатический персонал на местах."В понедельник он заявил, что немецкие солдаты не могут последовать примеру своих британских и французских союзников…" — сказано в материале.The Independent отметила, что экс-председатель комитета по обороне Палаты общин Британии назвал слова канцлера ФРГ "вопиющим злоупотреблением разведданными, намеренно направленными на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания ФРГ вооружить Украину". Он считает, что заявление Шольца "без сомнения будет использовано Россией для эскалации".Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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олаф шольц, поддержка украины
Олаф Шольц, поддержка Украины
17:38 29.02.2024 (обновлено: 17:40 29.02.2024)
 
Шольца обвинили в разглашении информации о британских военных на Украине

Telegraph: Шольца обвинили в раскрытии разведданных после его заявлений о Taurus

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Канцлеру Германии Олафу Шольцу вменили в вину "вопиющее злоупотребление разведданными" после разглашения им подробностей участия британских военных в боевых действиях на Украине, сообщает газета The Independent.
Издание отмечает, что Шольц своим заявлением об отказе передавать Киеву ракеты Taurus (аналог британских Storms Shadow) указал "на риск прямого участия его страны в войне, имея в виду помощь Великобритании и Франции Украине". В Лондоне его слова расценили, как ставящие под угрозу британский военный и дипломатический персонал на местах.
"В понедельник он заявил, что немецкие солдаты не могут последовать примеру своих британских и французских союзников…" — сказано в материале.
The Independent отметила, что экс-председатель комитета по обороне Палаты общин Британии назвал слова канцлера ФРГ "вопиющим злоупотреблением разведданными, намеренно направленными на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания ФРГ вооружить Украину". Он считает, что заявление Шольца "без сомнения будет использовано Россией для эскалации".
Министр обороны Германии Борис Писториус и посол США в Германии Эми Гутман - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
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17:22
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
 
Олаф Шольцподдержка Украины
 
 
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