https://1prime.ru/20240229/845746530.html

Шольца обвинили в разглашении информации о британских военных на Украине

Шольца обвинили в разглашении информации о британских военных на Украине - 29.02.2024, ПРАЙМ

Шольца обвинили в разглашении информации о британских военных на Украине

Канцлеру Германии Олафу Шольцу вменили в вину "вопиющее злоупотребление разведданными" после разглашения им подробностей участия британских военных в боевых... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T17:38+0300

2024-02-29T17:38+0300

2024-02-29T17:40+0300

олаф шольц

поддержка украины

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Канцлеру Германии Олафу Шольцу вменили в вину "вопиющее злоупотребление разведданными" после разглашения им подробностей участия британских военных в боевых действиях на Украине, сообщает газета The Independent.Издание отмечает, что Шольц своим заявлением об отказе передавать Киеву ракеты Taurus (аналог британских Storms Shadow) указал "на риск прямого участия его страны в войне, имея в виду помощь Великобритании и Франции Украине". В Лондоне его слова расценили, как ставящие под угрозу британский военный и дипломатический персонал на местах."В понедельник он заявил, что немецкие солдаты не могут последовать примеру своих британских и французских союзников…" — сказано в материале.The Independent отметила, что экс-председатель комитета по обороне Палаты общин Британии назвал слова канцлера ФРГ "вопиющим злоупотреблением разведданными, намеренно направленными на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания ФРГ вооружить Украину". Он считает, что заявление Шольца "без сомнения будет использовано Россией для эскалации".Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20240229/845745240.html

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олаф шольц, поддержка украины