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"Хорошо горит". Во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО
"Хорошо горит". Во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО - 29.02.2024, ПРАЙМ
"Хорошо горит". Во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО
Читатели французского портала Le Figaro не удивились тому, что Вооруженные силы России уничтожили танки Abrams, которые США поставила Украине. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T17:43+0300
2024-02-29T17:43+0300
2024-02-29T17:43+0300
вооружения
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Читатели французского портала Le Figaro не удивились тому, что Вооруженные силы России уничтожили танки Abrams, которые США поставила Украине.Министерство обороны России во вторник, 27 февраля, заявило, что российские войска уничтожили первый Abrams в зоне спецоперации."Видимо, эти машины горят так же хорошо, как и "Леопарды", - отреагировал AMN30.Другой читатель, Alvin Karpis001, отметил, что ничего удивительного в этом нет, так как США отправили Украине упрощенные версии танков."Все видео показывают одно и то же, и это новое унижение для всех натовских продавцов оружия, которые превозносят материальное превосходство своих товаров, которого на самом деле нет. Россия каждый день доказывает, что они неправы! Вот почему все армии мира покупают российское оружие", - подчеркнул третий комментатор.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, украина, сво, танки abrams, франция
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, танки Abrams, ФРАНЦИЯ
"Хорошо горит". Во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО
Читатели Le Figaro отреагировали на уничтожение ВС РФ танка Abrams на Украине
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ.
Читатели французского портала Le Figaro
не удивились тому, что Вооруженные силы России уничтожили танки Abrams, которые США поставила Украине.
Министерство обороны России во вторник, 27 февраля, заявило, что российские войска уничтожили первый Abrams в зоне спецоперации.
"Видимо, эти машины горят так же хорошо, как и "Леопарды", - отреагировал AMN30.
Другой читатель, Alvin Karpis001, отметил, что ничего удивительного в этом нет, так как США отправили Украине упрощенные версии танков.
Путин назвал обвинения Запада в адрес России об оружии в космосе вбросом
"Все видео показывают одно и то же, и это новое унижение для всех натовских продавцов оружия, которые превозносят материальное превосходство своих товаров, которого на самом деле нет. Россия каждый день доказывает, что они неправы! Вот почему все армии мира покупают российское оружие", - подчеркнул третий комментатор.