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Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов
Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов - 29.02.2024, ПРАЙМ
Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов
Минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России увеличиваются с 12,5% до 16% от объема производства, сообщило правительство РФ. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T18:13+0300
2024-02-29T18:13+0300
2024-02-29T18:14+0300
россия
дизель
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России увеличиваются с 12,5% до 16% от объема производства, сообщило правительство РФ. "Что касается дизеля, то минимальные объемы его продаж на биржевых торгах увеличиваются с существующих 12,5% до 16%", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале кабмина. Правительство отметило, что такой подход позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.
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россия, дизель
Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов
Минимальная доля продаж дизтоплива на бирже в России увеличена до 16 процентов
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России увеличиваются с 12,5% до 16% от объема производства, сообщило правительство РФ.
"Что касается дизеля, то минимальные объемы его продаж на биржевых торгах увеличиваются с существующих 12,5% до 16%", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале кабмина.
Запрет экспорта дизеля из России не рассматривается, заявил Новак
Правительство отметило, что такой подход позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.