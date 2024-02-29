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Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов

Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов - 29.02.2024, ПРАЙМ

Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов

Минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России увеличиваются с 12,5% до 16% от объема производства, сообщило правительство РФ. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T18:13+0300

2024-02-29T18:13+0300

2024-02-29T18:14+0300

россия

дизель

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России увеличиваются с 12,5% до 16% от объема производства, сообщило правительство РФ. "Что касается дизеля, то минимальные объемы его продаж на биржевых торгах увеличиваются с существующих 12,5% до 16%", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале кабмина. Правительство отметило, что такой подход позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

https://1prime.ru/20240228/845695291.html

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россия, дизель