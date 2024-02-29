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Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов
Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов - 29.02.2024, ПРАЙМ
Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов
Минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России увеличиваются с 12,5% до 16% от объема производства, сообщило правительство РФ. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T18:13+0300
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россия
дизель
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России увеличиваются с 12,5% до 16% от объема производства, сообщило правительство РФ. "Что касается дизеля, то минимальные объемы его продаж на биржевых торгах увеличиваются с существующих 12,5% до 16%", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале кабмина. Правительство отметило, что такой подход позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.
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россия, дизель
РОССИЯ, дизель
18:13 29.02.2024 (обновлено: 18:14 29.02.2024)
 
Минимальная доля продаж дизеля на бирже в России увеличили до 16 процентов

Минимальная доля продаж дизтоплива на бирже в России увеличена до 16 процентов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России увеличиваются с 12,5% до 16% от объема производства, сообщило правительство РФ.
"Что касается дизеля, то минимальные объемы его продаж на биржевых торгах увеличиваются с существующих 12,5% до 16%", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале кабмина.
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Правительство отметило, что такой подход позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.
 
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