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Правительство запретит экспорт бензина с 1 марта по 31 августа

Правительство запретит экспорт бензина с 1 марта по 31 августа - 29.02.2024, ПРАЙМ

Правительство запретит экспорт бензина с 1 марта по 31 августа

Правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ,... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T18:16+0300

2024-02-29T18:16+0300

2024-02-29T18:24+0300

россия

бензин

экспорт

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период весенних полевых работ. Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина… Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода - с 1 марта по 31 августа", - говорится в сообщении. Уточняется, что запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, также добавили в правительстве.Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Это произошло после того, как биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили тогда рост и розничные цены. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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россия, бензин, экспорт