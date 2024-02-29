https://1prime.ru/20240229/845749176.html

Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами

Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами - 29.02.2024, ПРАЙМ

Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами

Банк России рекомендует финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют, при этом рекомендация не касается... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T18:33+0300

2024-02-29T18:33+0300

2024-02-29T18:36+0300

россия

цифровые валюты

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Банк России рекомендует финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют, при этом рекомендация не касается цифровых валют центральных банков, говорится в заявлении регулятора."Финансовым организациям рекомендовано минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют... Банкам рекомендуется выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц - дропов... Операторам на рынке цифровых финансовых активов рекомендовано не оказывать услуги по выпуску и обороту ЦФА, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют и аналогичных показателей", - говорится в сообщении."Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством", - добавляется там же.28 февраля Росфинмониторинг сообщил, что рейтинг России по трем критериям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) повышен, при этом понижен по критерию, связанному с новыми технологиями, из-за регулирования в сфере оборота виртуальных валют, включая деятельность криптообменников и криптобирж.

https://1prime.ru/20240229/845743331.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цифровые валюты