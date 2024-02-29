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Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами
Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами - 29.02.2024, ПРАЙМ
Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами
Банк России рекомендует финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют, при этом рекомендация не касается... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T18:33+0300
2024-02-29T18:36+0300
россия
цифровые валюты
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Банк России рекомендует финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют, при этом рекомендация не касается цифровых валют центральных банков, говорится в заявлении регулятора."Финансовым организациям рекомендовано минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют... Банкам рекомендуется выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц - дропов... Операторам на рынке цифровых финансовых активов рекомендовано не оказывать услуги по выпуску и обороту ЦФА, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют и аналогичных показателей", - говорится в сообщении."Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством", - добавляется там же.28 февраля Росфинмониторинг сообщил, что рейтинг России по трем критериям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) повышен, при этом понижен по критерию, связанному с новыми технологиями, из-за регулирования в сфере оборота виртуальных валют, включая деятельность криптообменников и криптобирж.
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россия, цифровые валюты
РОССИЯ, цифровые валюты
18:33 29.02.2024 (обновлено: 18:36 29.02.2024)
 
Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами

Банк России рекомендовал финорганизациям минимизировать участие в обороте криптовалют

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Банк России рекомендует финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют, при этом рекомендация не касается цифровых валют центральных банков, говорится в заявлении регулятора.
"Финансовым организациям рекомендовано минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют... Банкам рекомендуется выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц - дропов... Операторам на рынке цифровых финансовых активов рекомендовано не оказывать услуги по выпуску и обороту ЦФА, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют и аналогичных показателей", - говорится в сообщении.
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"Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством", - добавляется там же.
28 февраля Росфинмониторинг сообщил, что рейтинг России по трем критериям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) повышен, при этом понижен по критерию, связанному с новыми технологиями, из-за регулирования в сфере оборота виртуальных валют, включая деятельность криптообменников и криптобирж.
 
РОССИЯцифровые валюты
 
 
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