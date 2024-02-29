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В ГД внесли проект об увеличении страховки по вкладам до трех млн рублей
В ГД внесли проект об увеличении страховки по вкладам до трех млн рублей - 29.02.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект об увеличении страховки по вкладам до трех млн рублей
Группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам в банках до | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T18:43+0300
2024-02-29T18:43+0300
2024-02-29T18:43+0300
россия
страховка
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам в банках до трех миллионов рублей, следует из базы данных нижней палаты парламента. В настоящее время предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам составляет 1,4 миллиона рублей. Разработчики обращают внимание, что с момента установления возмещения в данном размере "произошли изменения, свидетельствующие о необходимости его пересмотра". Они обращают внимание, что инфляция за прошедший семилетний период составила 68,16%, а введенные недружественными странами санкции против России "оказали существенное влияние как на инфляционные ожидания, так и на темпы роста отечественной экономики и стабильность финансовой системы". В таких условиях доверие к финансовым институтам снизилось, а отток капитала из страны увеличился, замечают разработчики. Повышение же размера страхового возмещения по банковским вкладам до 3 миллионов рублей, согласно пояснительной записке, будет не только способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе, но и "позволит обеспечить в нынешних условиях защиту законных интересов вкладчиков и стабильность банковской системы".
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россия, страховка
В ГД внесли проект об увеличении страховки по вкладам до трех млн рублей
В ГД внесли проект о повышении лимита страховки по вкладам в банках до трех млн рублей
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам в банках до трех миллионов рублей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В настоящее время предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам составляет 1,4 миллиона рублей. Разработчики обращают внимание, что с момента установления возмещения в данном размере "произошли изменения, свидетельствующие о необходимости его пересмотра".
Они обращают внимание, что инфляция за прошедший семилетний период составила 68,16%, а введенные недружественными странами санкции против России "оказали существенное влияние как на инфляционные ожидания, так и на темпы роста отечественной экономики и стабильность финансовой системы". В таких условиях доверие к финансовым институтам снизилось, а отток капитала из страны увеличился, замечают разработчики.
Экономист рассказал о плюсах и минусах вклада с привязкой к ставке ЦБ
Повышение же размера страхового возмещения по банковским вкладам до 3 миллионов рублей, согласно пояснительной записке, будет не только способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе, но и "позволит обеспечить в нынешних условиях защиту законных интересов вкладчиков и стабильность банковской системы".