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Газификация СНТ привлечет на рынок новые земли, считают эксперты - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Газификация СНТ привлечет на рынок новые земли, считают эксперты
Газификация СНТ привлечет на рынок новые земли, считают эксперты - 29.02.2024, ПРАЙМ
Газификация СНТ привлечет на рынок новые земли, считают эксперты
Расширение программы социальной газификации на садоводческие товарищества позволит привлечь на рынок ранее неиспользуемые земли по границам городов, рассказали... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T18:57+0300
2024-02-29T18:58+0300
россия
социальная газификация
снт
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Расширение программы социальной газификации на садоводческие товарищества позволит привлечь на рынок ранее неиспользуемые земли по границам городов, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Ранее президент России Владимир Путин объявил о расширении программы газификации на садоводческие товарищества. По словам учредителя экспертного клуба "Загородный Девелопмент" Валерия Лукинова, инициатива в основном коснется пригородов городов-миллионников, где идет активное строительство, но население не может позволить себе подвести газ к домам. "Это даст мультипликативный эффект рынку: позволит вовлечь ранее неиспользуемые, но расположенные по границам городов территории садовых товариществ, от 15 до 25 % населения пригородов смогут улучшить свои условия проживания, получат возможность подключения к магистральному газу, поднимут уровень своей жизни, улучшат демографическую ситуацию", - считает Лукинов. Как отметил креативный директор СК "Дачный Сезон" Тимур Дасаев, в России более 76 тысяч СНТ, 11 тысяч из которых находятся в Московской области. По его мнению, распространение на них программы социальной газификации позволит увеличить комфорт для жителей, при этом значительно вырастет стоимость домовладений в СНТ. "Как итог на эти площади обратят внимание инвесторы, что создаст дополнительные возможности для развития рынка загородной недвижимости. Программа потенциально должна стимулировать спрос на такой вид жилья. Это может быть особенно актуально для регионов с развитой садоводческой культурой, таких как Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край и другие", - сказал Дасаев. Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский надеется, что данная инициатива станет драйвером развития направления подключения коммуникаций. "Проблема острая, особенно для регионов, отличных от Московской и Ленинградской областей. &lt;...&gt; Поэтому видим, насколько коммуникации в ряде локаций требуют оптимизации", - сообщил он. По словам операционного директора направления "Коттеджное и малоэтажное строительство" компании "Технониколь" Игоря Брязгунова, для небольших домов, которых в СНТ большинство, затраты по газификации могут стать ощутимым бременем. По его данным, стоимость покупки и подключения газового оборудования к одному дому составляет не менее 1 миллиона рублей. "Предположим, что в ходе эксплуатации дом площадью около 100 квадратных метров тратит на отопление объем газа стоимостью около 30-40 тысяч рублей в год. Окупаемость подключения превышает 20 лет. Для собственников жилья, тем более в садовых товариществах, это большие суммы", - добавил Брязгунов.
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россия, социальная газификация, снт
РОССИЯ, социальная газификация, СНТ
18:57 29.02.2024 (обновлено: 18:58 29.02.2024)
 
Газификация СНТ привлечет на рынок новые земли, считают эксперты

Эксперты: газификация СНТ привлечет на рынок ранее неиспользуемые земли

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Расширение программы социальной газификации на садоводческие товарищества позволит привлечь на рынок ранее неиспользуемые земли по границам городов, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о расширении программы газификации на садоводческие товарищества.
По словам учредителя экспертного клуба "Загородный Девелопмент" Валерия Лукинова, инициатива в основном коснется пригородов городов-миллионников, где идет активное строительство, но население не может позволить себе подвести газ к домам.
"Это даст мультипликативный эффект рынку: позволит вовлечь ранее неиспользуемые, но расположенные по границам городов территории садовых товариществ, от 15 до 25 % населения пригородов смогут улучшить свои условия проживания, получат возможность подключения к магистральному газу, поднимут уровень своей жизни, улучшат демографическую ситуацию", - считает Лукинов.
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Как отметил креативный директор СК "Дачный Сезон" Тимур Дасаев, в России более 76 тысяч СНТ, 11 тысяч из которых находятся в Московской области. По его мнению, распространение на них программы социальной газификации позволит увеличить комфорт для жителей, при этом значительно вырастет стоимость домовладений в СНТ.
"Как итог на эти площади обратят внимание инвесторы, что создаст дополнительные возможности для развития рынка загородной недвижимости. Программа потенциально должна стимулировать спрос на такой вид жилья. Это может быть особенно актуально для регионов с развитой садоводческой культурой, таких как Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край и другие", - сказал Дасаев.
Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский надеется, что данная инициатива станет драйвером развития направления подключения коммуникаций. "Проблема острая, особенно для регионов, отличных от Московской и Ленинградской областей. <...> Поэтому видим, насколько коммуникации в ряде локаций требуют оптимизации", - сообщил он.
По словам операционного директора направления "Коттеджное и малоэтажное строительство" компании "Технониколь" Игоря Брязгунова, для небольших домов, которых в СНТ большинство, затраты по газификации могут стать ощутимым бременем. По его данным, стоимость покупки и подключения газового оборудования к одному дому составляет не менее 1 миллиона рублей.
"Предположим, что в ходе эксплуатации дом площадью около 100 квадратных метров тратит на отопление объем газа стоимостью около 30-40 тысяч рублей в год. Окупаемость подключения превышает 20 лет. Для собственников жилья, тем более в садовых товариществах, это большие суммы", - добавил Брязгунов.
 
РОССИЯсоциальная газификацияСНТ
 
 
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