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Власти вернули с 1 марта курсовые экспортные пошлины на вывоз угля

Власти вернули с 1 марта курсовые экспортные пошлины на вывоз угля - 29.02.2024, ПРАЙМ

Власти вернули с 1 марта курсовые экспортные пошлины на вывоз угля

Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля, соответствующее постановление подписано,... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T19:01+0300

2024-02-29T19:01+0300

2024-02-29T19:01+0300

россия

экспорт

уголь

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля, соответствующее постановление подписано, сообщается в Telegram-канале кабмина. "С 1 марта в России будут введены гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля. Постановление об этом подписано. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина будет нулевой. Принятое решение будет действовать по 28 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что аналогичные пошлины на вывоз угля действовали с 1 октября 2023 года до 27 декабря 2023 года в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Российское правительство с 1 октября прошлого года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

https://1prime.ru/20240229/845747944.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экспорт, уголь