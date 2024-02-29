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Власти вернули с 1 марта курсовые экспортные пошлины на вывоз угля - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Власти вернули с 1 марта курсовые экспортные пошлины на вывоз угля
Власти вернули с 1 марта курсовые экспортные пошлины на вывоз угля - 29.02.2024, ПРАЙМ
Власти вернули с 1 марта курсовые экспортные пошлины на вывоз угля
Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля, соответствующее постановление подписано,... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T19:01+0300
2024-02-29T19:01+0300
россия
экспорт
уголь
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля, соответствующее постановление подписано, сообщается в Telegram-канале кабмина. "С 1 марта в России будут введены гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля. Постановление об этом подписано. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина будет нулевой. Принятое решение будет действовать по 28 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что аналогичные пошлины на вывоз угля действовали с 1 октября 2023 года до 27 декабря 2023 года в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Российское правительство с 1 октября прошлого года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
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россия, экспорт, уголь
РОССИЯ, экспорт, уголь
19:01 29.02.2024
 
Власти вернули с 1 марта курсовые экспортные пошлины на вывоз угля

Правительство вернуло с 1 марта курсовые экспортные пошлины на вывоз угля

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ вернуло с 1 марта гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на вывоз каменного угля, соответствующее постановление подписано, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"С 1 марта в России будут введены гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля. Постановление об этом подписано. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина будет нулевой. Принятое решение будет действовать по 28 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
В кабмине напомнили, что аналогичные пошлины на вывоз угля действовали с 1 октября 2023 года до 27 декабря 2023 года в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления.
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18:16
Российское правительство с 1 октября прошлого года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
 
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