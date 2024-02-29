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Макрон сообщил, что тщательно обдумал заявления о вводе войск на Украину

Макрон сообщил, что тщательно обдумал заявления о вводе войск на Украину - 29.02.2024, ПРАЙМ

Макрон сообщил, что тщательно обдумал заявления о вводе войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможном вводе солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T19:45+0300

2024-02-29T19:45+0300

2024-02-29T19:47+0300

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 29 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможном вводе солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.На полях открытия олимпийской деревни 29 февраля Макрону задали вопрос об Украине. Он заверил, что его позиция в данном вопросе продумана."Это очень серьезная тема. Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено", — ответил Макрон.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240229/845746652.html

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франция, эммануэль макрон