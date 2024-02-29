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Россия после санкций увеличила производство устриц до 70 процентов - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Россия после санкций увеличила производство устриц до 70 процентов
Россия после санкций увеличила производство устриц до 70 процентов - 29.02.2024, ПРАЙМ
Россия после санкций увеличила производство устриц до 70 процентов
Россия после введения санкций увеличила производство устриц и в настоящее время самостоятельно производит до 70% всего объема, потребляемого населением, сообщил | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T20:19+0300
2024-02-29T20:19+0300
россия
промышленность
устрицы
морепродукты
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия после введения санкций увеличила производство устриц и в настоящее время самостоятельно производит до 70% всего объема, потребляемого населением, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Санкции ввели, и сейчас 60-70% устриц на отечественном рынке - это те, которые произвели или в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке", - сообщил Шестаков в ходе информационного марафона о рыбной отрасли, проходившего на выставке-форуме "Россия". В целом объем производства ценных морепродуктов в России - это, например, моллюски, ежи, мидии, устрицы, гребешки - вырос с 2018 года в 5 раз и составил по итогам прошлого года 84 тысячи тонн. Глава Росрыболовства напомнил, что за последние десять лет больше чем в два раза вырос и объем производства аквакультуры, где динамика ежегодного роста составляет порядка 10%. "Пока мы производим порядка 400 тысяч тонн, план - выйти до 2030 года на объем в 600 тысяч тонн", - сказал Шестаков. Он пояснил, что аквакультурная рыба как продукт наиболее приближена к покупателю, поскольку может производиться в других регионах, а не только идти с Дальнего Востока: такая доставка занимает длительное время, рыба идет в основном мороженая. Наиболее востребованный продукт сейчас - лососевые виды рыб. "Глобально мы этим направлением стали заниматься после вступления в силу закона об аквакультуре в 2014 году. Сейчас большое количество водной глади отдали в аренду, чтобы предприниматели могли заниматься разведением рыбы: это дает результаты, но, конечно, не забываем и о том, чтобы сохранять и возможности и любительского рыболовства", - заключил Шестаков.
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россия, промышленность, устрицы, морепродукты
РОССИЯ, Промышленность, устрицы, морепродукты
20:19 29.02.2024
 
Россия после санкций увеличила производство устриц до 70 процентов

Росрыболовство: Россия после санкций увеличила производство устриц, доля своих - до 70%

Устрицы Marennes d'Oleron запрещены к продаже
Устрицы Marennes d'Oleron запрещены к продаже
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия после введения санкций увеличила производство устриц и в настоящее время самостоятельно производит до 70% всего объема, потребляемого населением, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Санкции ввели, и сейчас 60-70% устриц на отечественном рынке - это те, которые произвели или в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке", - сообщил Шестаков в ходе информационного марафона о рыбной отрасли, проходившего на выставке-форуме "Россия".
В целом объем производства ценных морепродуктов в России - это, например, моллюски, ежи, мидии, устрицы, гребешки - вырос с 2018 года в 5 раз и составил по итогам прошлого года 84 тысячи тонн.
Глава Росрыболовства напомнил, что за последние десять лет больше чем в два раза вырос и объем производства аквакультуры, где динамика ежегодного роста составляет порядка 10%. "Пока мы производим порядка 400 тысяч тонн, план - выйти до 2030 года на объем в 600 тысяч тонн", - сказал Шестаков.
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Он пояснил, что аквакультурная рыба как продукт наиболее приближена к покупателю, поскольку может производиться в других регионах, а не только идти с Дальнего Востока: такая доставка занимает длительное время, рыба идет в основном мороженая. Наиболее востребованный продукт сейчас - лососевые виды рыб.
"Глобально мы этим направлением стали заниматься после вступления в силу закона об аквакультуре в 2014 году. Сейчас большое количество водной глади отдали в аренду, чтобы предприниматели могли заниматься разведением рыбы: это дает результаты, но, конечно, не забываем и о том, чтобы сохранять и возможности и любительского рыболовства", - заключил Шестаков.
 
РОССИЯПромышленностьустрицыморепродукты
 
 
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