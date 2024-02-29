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Денежная масса России в нацопределении упала впервые с апреля 2023 года - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Денежная масса России в нацопределении упала впервые с апреля 2023 года
Денежная масса России в нацопределении упала впервые с апреля 2023 года - 29.02.2024, ПРАЙМ
Денежная масса России в нацопределении упала впервые с апреля 2023 года
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе сократилась на 0,57%, до 97,816 триллиона рублей, это произошло впервые... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T20:31+0300
2024-02-29T20:31+0300
россия
денежная масса
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе сократилась на 0,57%, до 97,816 триллиона рублей, это произошло впервые с апреля 2023 года, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 февраля составил 97,816 триллиона рублей против 98,385 триллиона на 1 января 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 569 миллиардов рублей.
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россия, денежная масса
РОССИЯ, денежная масса
20:31 29.02.2024
 
Денежная масса России в нацопределении упала впервые с апреля 2023 года

Денежная масса России в нацопределении в январе сократилась впервые с апреля 2023 года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе сократилась на 0,57%, до 97,816 триллиона рублей, это произошло впервые с апреля 2023 года, следует из данных ЦБ РФ.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Центробанк рекомендовал сократить число операций с цифровыми валютами
18:33
Показатель на 1 февраля составил 97,816 триллиона рублей против 98,385 триллиона на 1 января 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 569 миллиардов рублей.
 
РОССИЯденежная масса
 
 
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