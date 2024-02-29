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Денежная масса России в нацопределении упала впервые с апреля 2023 года

Денежная масса России в нацопределении упала впервые с апреля 2023 года - 29.02.2024, ПРАЙМ

Денежная масса России в нацопределении упала впервые с апреля 2023 года

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе сократилась на 0,57%, до 97,816 триллиона рублей, это произошло впервые... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T20:31+0300

2024-02-29T20:31+0300

2024-02-29T20:31+0300

россия

денежная масса

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе сократилась на 0,57%, до 97,816 триллиона рублей, это произошло впервые с апреля 2023 года, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 февраля составил 97,816 триллиона рублей против 98,385 триллиона на 1 января 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 569 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20240229/845749176.html

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россия, денежная масса