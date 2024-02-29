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В Германии заявили, что безопасность в мире можно достичь только с Россией

В Германии заявили, что безопасность в мире можно достичь только с Россией - 29.02.2024, ПРАЙМ

В Германии заявили, что безопасность в мире можно достичь только с Россией

Безопасность в мире возможна, если стремиться к ней совместными усилиями, в том числе и России, сообщил РИА Новости член партии "Альтернатива для Германии"... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T20:43+0300

2024-02-29T20:43+0300

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БЕРЛИН, 29 фев - ПРАЙМ. Безопасность в мире возможна, если стремиться к ней совместными усилиями, в том числе и России, сообщил РИА Новости член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт, комментируя послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина."Безопасность Германии, России, Украины и других европейских стран может быть достигнута только совместными усилиями в долгосрочной перспективе. Мы не должны терять эту цель из виду ни при каких обстоятельствах", — отметил он.Шмидт подчеркнул, что мировой безопасности невозможно достичь без диалога. Политик назвал обсуждение европейских лидеров ввода солдат на Украину эскалацией текущей ситуации.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом. Российский лидер добавил, что отправка на Украину военных НАТО может иметь "трагичные" последствия.

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россия, нато, германия