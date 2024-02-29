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Шеф Пентагона допустил столкновение России и НАТО, в случае поражения Киева - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Шеф Пентагона допустил столкновение России и НАТО, в случае поражения Киева
Шеф Пентагона допустил столкновение России и НАТО, в случае поражения Киева - 29.02.2024, ПРАЙМ
Шеф Пентагона допустил столкновение России и НАТО, в случае поражения Киева
Поражения Киева в конфликте с Москвой может обернуться военным столкновением НАТО и России, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T20:54+0300
2024-02-29T21:08+0300
россия
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ВАШИНГТОН, 29 фев - ПРАЙМ. Поражения Киева в конфликте с Москвой может обернуться военным столкновением НАТО и России, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", — заявил Остин в ходе слушаний в Палате представителей США.Он добавил, что считает очень тревожным продвижение российской армии по Украине.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, нато, пентагон, сша, украина
РОССИЯ, НАТО, Пентагон, США, УКРАИНА
20:54 29.02.2024 (обновлено: 21:08 29.02.2024)
 
Шеф Пентагона допустил столкновение России и НАТО, в случае поражения Киева

Шеф Пентагона Остин допустил, что НАТО в случае поражения Киева придется воевать с Россией

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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ВАШИНГТОН, 29 фев - ПРАЙМ. Поражения Киева в конфликте с Москвой может обернуться военным столкновением НАТО и России, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", — заявил Остин в ходе слушаний в Палате представителей США.
Он добавил, что считает очень тревожным продвижение российской армии по Украине.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
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15:07
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
РОССИЯНАТОПентагонСШАУКРАИНА
 
 
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