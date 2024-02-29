https://1prime.ru/20240229/845752309.html

Шеф Пентагона допустил столкновение России и НАТО, в случае поражения Киева

Шеф Пентагона допустил столкновение России и НАТО, в случае поражения Киева - 29.02.2024, ПРАЙМ

Шеф Пентагона допустил столкновение России и НАТО, в случае поражения Киева

Поражения Киева в конфликте с Москвой может обернуться военным столкновением НАТО и России, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. | 29.02.2024, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 29 фев - ПРАЙМ. Поражения Киева в конфликте с Москвой может обернуться военным столкновением НАТО и России, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", — заявил Остин в ходе слушаний в Палате представителей США.Он добавил, что считает очень тревожным продвижение российской армии по Украине.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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