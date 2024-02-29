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ФАС и Минэнерго утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 29.02.2024, ПРАЙМ
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ФАС и Минэнерго утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке
ФАС и Минэнерго утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 29.02.2024, ПРАЙМ
ФАС и Минэнерго утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от обязательных нормативов, сообщило... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T21:00+0300
2024-02-29T21:00+0300
россия
топливо
норматив продаж
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от обязательных нормативов, сообщило антимонопольное ведомство. "Минюст России зарегистрировал приказ ФАС и Минэнерго об установлении нормативов на срочном рынке нефтепродуктов. Целью документа является развитие биржевой торговли… Обязательный норматив продаж на бирже бензина составляет 15%, дизтоплива - 16% с 1 марта 2024 года, СУГ - 7,5%. Компании от указанных нормативов смогут реализовывать 1% на срочном рынке", - говорится в сообщении. Реализация нефтепродуктов через механизм срочного рынка позволит потребителям топлива расширить горизонт планирования закупок и применять новые инструменты управления рисками, пояснили в ФАС. "Кроме того, развитие такого инструмента сформирует репрезентативные отечественные ценовые индикаторы с учетом котировок российского биржевого фьючерсного рынка", - добавляется в релизе. Ранее правительство России приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса. Так, вводится запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличивается минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Это произошло после того, как биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили тогда рост и розничные цены. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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россия, топливо, норматив продаж
РОССИЯ, топливо, норматив продаж
21:00 29.02.2024
 
ФАС и Минэнерго утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке

Утвержденный ФАС и Минэнерго норматив продаж топлива на срочном рынке составил 1 процент

© Unsplash/Erik McleanЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Unsplash/Erik Mclean
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от обязательных нормативов, сообщило антимонопольное ведомство.
"Минюст России зарегистрировал приказ ФАС и Минэнерго об установлении нормативов на срочном рынке нефтепродуктов. Целью документа является развитие биржевой торговли… Обязательный норматив продаж на бирже бензина составляет 15%, дизтоплива - 16% с 1 марта 2024 года, СУГ - 7,5%. Компании от указанных нормативов смогут реализовывать 1% на срочном рынке", - говорится в сообщении.
Реализация нефтепродуктов через механизм срочного рынка позволит потребителям топлива расширить горизонт планирования закупок и применять новые инструменты управления рисками, пояснили в ФАС.
"Кроме того, развитие такого инструмента сформирует репрезентативные отечественные ценовые индикаторы с учетом котировок российского биржевого фьючерсного рынка", - добавляется в релизе.
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Ранее правительство России приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса. Так, вводится запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличивается минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России с 12,5% до 16% от объема производства.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Это произошло после того, как биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили тогда рост и розничные цены. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
 
РОССИЯтопливонорматив продаж
 
 
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