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Захарова заявила, что теперь всем видно, что агрессор — это Вашингтон

Захарова заявила, что теперь всем видно, что агрессор — это Вашингтон - 29.02.2024, ПРАЙМ

Захарова заявила, что теперь всем видно, что агрессор — это Вашингтон

Агрессором является Вашингтон, теперь это видят все, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление шефа Пентагона. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T21:09+0300

2024-02-29T21:09+0300

2024-02-29T21:09+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Агрессором является Вашингтон, теперь это видят все, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление шефа Пентагона.Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что "поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО"."Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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