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Каталонские фермеры открывают дороги на границе с Францией, пишет СМИ

Каталонские фермеры открывают дороги на границе с Францией, пишет СМИ - 29.02.2024, ПРАЙМ

Каталонские фермеры открывают дороги на границе с Францией, пишет СМИ

Каталонские фермеры решили разблокировать дороги, ведущие к границе с Францией, после того, как представители сельскохозяйственного сектора пришли к... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T21:13+0300

2024-02-29T21:13+0300

2024-02-29T21:13+0300

испания

франция

фермеры

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МАДРИД, 29 фев - ПРАЙМ. Каталонские фермеры решили разблокировать дороги, ведущие к границе с Францией, после того, как представители сельскохозяйственного сектора пришли к договоренностям с местными властями, передает газета El Pais.По информации издания, генеральный секретарь департамента сельского хозяйства Каталонии Давид Маскорт провел встречу с местными аграриями, на которой они договорились прекратить начавшиеся во вторник протесты в полночь в четверг. Таким образом, протестующие освободят автостраду AP-7, которая является основным сухопутным маршрутом, соединяющим Испанию и Францию, трассу AP-2 в Ллейде, а также дороги N-II между Баскарой и Виламаллой, N-152 в Пучсерда.Для того, чтобы прекратить эту акцию протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, власти Каталонии приняли на себя обязательство создать рабочую группу, которая будет собираться на постоянной основе, обязательство предоставить сельскохозяйственным ассоциациям возможность выступить на пленарном заседании, которое правительство региона проведет на следующей неделе. Кроме того, министр объявил о реорганизации Каталонского агентства водных ресурсов (ACA) и обещал усилить борьбу с последствиями засухи. Также было принято решение ввести ряд "корректировок помощи пахотным культурам".Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

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испания

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испания, франция, фермеры