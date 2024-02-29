https://1prime.ru/20240229/845753306.html

Картаполов назвал последствия агрессивной политики НАТО

Картаполов назвал последствия агрессивной политики НАТО - 29.02.2024, ПРАЙМ

Картаполов назвал последствия агрессивной политики НАТО

Если Североатлантический альянс продолжит агрессивно себя вести, его может ожидать участь Украины, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T21:46+0300

2024-02-29T21:46+0300

2024-02-29T22:14+0300

россия

нато

украина

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Если Североатлантический альянс продолжит агрессивно себя вести, его может ожидать участь Украины, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может обернуться военным столкновением НАТО и России."Пока в нем (НАТО - ред.) заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику", - отметил Картаполов.Депутат добавил, что союз будет ждать мирная и нормальная жизнь, когда оно распустится.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240229/845735692.html

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россия, нато, украина