Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Чехии: никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240229/845753507.html
Премьер Чехии: никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину
Премьер Чехии: никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину - 29.02.2024, ПРАЙМ
Премьер Чехии: никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину
Никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину, указало агентство ЧТК со ссылкой на выступление чешского премьера Петра Фиала в парламенте страны. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T21:54+0300
2024-02-29T21:55+0300
европа
чехия
украина
https://1prime.ru/img/84119/31/841193172_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_a65fa2eebc54c92693a52aef4899ce4c.jpg
ПРАГА, 29 фев – ПРАЙМ. Никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину, указало агентство ЧТК со ссылкой на выступление чешского премьера Петра Фиала в парламенте страны.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Позже после обрушившейся на него критики французский лидер заверил, что тщательно обдумал это заявление."Возможно, было бы полезно, чтобы некоторые военнослужащие, например, из Франции, находились на территории Украины, но не для того, чтобы там воевали, а, возможно, там помогали, например, с обучением (украинских военных)", — добавил Фиала.Чешский премьер уточнил, что большинство участников парижской встречи решили, что данный вопрос больше подниматься не будет.Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240229/usa-845746924.html
европа
чехия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84119/31/841193172_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_0e3669df3057b23a4503076f681d276e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, чехия, украина
ЕВРОПА, ЧЕХИЯ, УКРАИНА
21:54 29.02.2024 (обновлено: 21:55 29.02.2024)
 
Премьер Чехии: никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину

Премьер Чехии Фиала заявил, что никто в Европе не собирается направлять войска на Украину

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 29 фев – ПРАЙМ. Никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину, указало агентство ЧТК со ссылкой на выступление чешского премьера Петра Фиала в парламенте страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Позже после обрушившейся на него критики французский лидер заверил, что тщательно обдумал это заявление.
"Возможно, было бы полезно, чтобы некоторые военнослужащие, например, из Франции, находились на территории Украины, но не для того, чтобы там воевали, а, возможно, там помогали, например, с обучением (украинских военных)", — добавил Фиала.
Чешский премьер уточнил, что большинство участников парижской встречи решили, что данный вопрос больше подниматься не будет.
США не уведомили РФ о задержании подозреваемых по делу об экспорте, так как они американцы
Опрос показал, сколько американцев считают траты на Украину чрезмерными
17:54
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
ЕВРОПАЧЕХИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала