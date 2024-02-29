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Премьер Чехии: никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину
Премьер Чехии: никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину - 29.02.2024, ПРАЙМ
Премьер Чехии: никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину
Никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину, указало агентство ЧТК со ссылкой на выступление чешского премьера Петра Фиала в парламенте страны. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T21:54+0300
2024-02-29T21:54+0300
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ПРАГА, 29 фев – ПРАЙМ. Никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину, указало агентство ЧТК со ссылкой на выступление чешского премьера Петра Фиала в парламенте страны.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Позже после обрушившейся на него критики французский лидер заверил, что тщательно обдумал это заявление."Возможно, было бы полезно, чтобы некоторые военнослужащие, например, из Франции, находились на территории Украины, но не для того, чтобы там воевали, а, возможно, там помогали, например, с обучением (украинских военных)", — добавил Фиала.Чешский премьер уточнил, что большинство участников парижской встречи решили, что данный вопрос больше подниматься не будет.Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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европа, чехия, украина
Премьер Чехии: никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину
Премьер Чехии Фиала заявил, что никто в Европе не собирается направлять войска на Украину
ПРАГА, 29 фев – ПРАЙМ. Никто в Европе не планирует отправлять солдат на Украину, указало агентство ЧТК со ссылкой на выступление чешского премьера Петра Фиала в парламенте страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Позже после обрушившейся на него критики французский лидер заверил, что тщательно обдумал это заявление.
"Возможно, было бы полезно, чтобы некоторые военнослужащие, например, из Франции, находились на территории Украины, но не для того, чтобы там воевали, а, возможно, там помогали, например, с обучением (украинских военных)", — добавил Фиала.
Чешский премьер уточнил, что большинство участников парижской встречи решили, что данный вопрос больше подниматься не будет.
Опрос показал, сколько американцев считают траты на Украину чрезмерными
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.