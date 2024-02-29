https://1prime.ru/20240229/845753800.html
Слуцкий раскрыл, чем закончится столкновение НАТО и России
Слуцкий раскрыл, чем закончится столкновение НАТО и России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Слуцкий раскрыл, чем закончится столкновение НАТО и России
При худшем развитии событий столкновение НАТО и России закончится ядерной войной и апокалипсисом, при лучшем — распад союза, сообщил РИА Новости глава комитета... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T22:15+0300
2024-02-29T22:15+0300
2024-02-29T22:15+0300
россия
нато
столкновение ядерных держав
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. При худшем развитии событий столкновение НАТО и России закончится ядерной войной и апокалипсисом, при лучшем — распад союза, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий.Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению альянса и России."Остин не понимает одного: "возможное" столкновение НАТО с Россией в лучшем случае закончится распадом НАТО, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом. Мы никому не угрожаем, и это подчеркивалось неоднократно руководством страны. Но в случае любого нападения на Россию отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов – трагичными. И вот об этом предупреждал сегодня Владимир Путин", — уточнил Слуцкий.По его мнению, заявление Остина – это манипуляции на грани адекватности.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, нато, столкновение ядерных держав
РОССИЯ, НАТО, столкновение ядерных держав
Слуцкий раскрыл, чем закончится столкновение НАТО и России
Слуцкий: столкновение НАТО и России может закончиться ядерной войной и апокалипсисом
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. При худшем развитии событий столкновение НАТО и России закончится ядерной войной и апокалипсисом, при лучшем — распад союза, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий.
Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению альянса и России.
"Остин не понимает одного: "возможное" столкновение НАТО с Россией в лучшем случае закончится распадом НАТО, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом. Мы никому не угрожаем, и это подчеркивалось неоднократно руководством страны. Но в случае любого нападения на Россию отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов – трагичными. И вот об этом предупреждал сегодня Владимир Путин", — уточнил Слуцкий.
По его мнению, заявление Остина – это манипуляции на грани адекватности.
Картаполов назвал последствия агрессивной политики НАТО
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.