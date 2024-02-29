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Госдеп: США не видят, что Россия собирается применить ядерное оружие

Госдеп: США не видят, что Россия собирается применить ядерное оружие - 29.02.2024, ПРАЙМ

Госдеп: США не видят, что Россия собирается применить ядерное оружие

Соединенные Штаты не видят, что Москва собирается прибегнуть к ядерному оружию, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. | 29.02.2024, ПРАЙМ

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2024-02-29T22:21+0300

сша

россия

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 29 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не видят, что Москва собирается прибегнуть к ядерному оружию, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."У США нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, продолжим тщательно следить за этим", — отметил Миллер в ходе брифинга для журналистов.Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что "поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО".В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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сша, россия, ядерное оружие