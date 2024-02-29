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В ЦБ предположили, что еще может стимулировать техкомпании выйти на биржу - 29.02.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ предположили, что еще может стимулировать техкомпании выйти на биржу
В ЦБ предположили, что еще может стимулировать техкомпании выйти на биржу - 29.02.2024, ПРАЙМ
В ЦБ предположили, что еще может стимулировать техкомпании выйти на биржу
В качестве дополнительных стимулов для выхода на биржу быстрорастущих высокотехнологичных компаний в РФ могут быть рассмотрены налоговые послабления, сообщили... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T22:26+0300
2024-02-29T22:26+0300
россия
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. В качестве дополнительных стимулов для выхода на биржу быстрорастущих высокотехнологичных компаний в РФ могут быть рассмотрены налоговые послабления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях. В настоящее время созданы необходимые условия и инфраструктура для выхода компаний, в том числе высокотехнологичных, на публичный рынок капитала, отметили в ЦБ. "У высокотехнологичных компаний из числа субъектов МСП есть возможность размещать ценные бумаги одновременно в Секторе Роста и Секторе Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи. Для таких эмитентов предусмотрены льготы: PR-поддержка и помощь во взаимодействии с инвесторами, пре-IPO финансирование, льготное кредитование при участии институтов развития, гранты малым инновационным компаниям на листинг", - сообщили в ЦБ. Кроме того, высокотехнологичным компаниям доступен ряд инструментов поддержки субъектов МСП, включая субсидирование части затрат эмитентов на выпуск акций, размещенных на фондовой бирже, и на обеспечение доступа к инвестиционным платформам, при условии, что компания является субъектом МСП. "В качестве дополнительных стимулов для быстрорастущих высокотехнологичных компаний могут быть рассмотрены налоговые послабления", - сообщили в ЦБ. Это могут быть льготы по налогу на прибыль организаций для компаний, выходящих на IPO; учет расходов на IPO/SPO с повышающим коэффициентом на аудит, оценку, организацию размещения, листинг, андеррайтинг при определении налога на прибыль; льготы по уплате НДФЛ для физических лиц, приобретающих акции таких компаний при первичном размещении на бирже, а также при размещении на инвестиционных платформах; освобождение от НДФЛ дивидендов по акциям компаний, учитываемым на ИИС-3, рассказали в ЦБ.
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22:26 29.02.2024
 
В ЦБ предположили, что еще может стимулировать техкомпании выйти на биржу

ЦБ: допстимулом выхода на биржу технологичных компаний могут быть налоговые послабления

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. В качестве дополнительных стимулов для выхода на биржу быстрорастущих высокотехнологичных компаний в РФ могут быть рассмотрены налоговые послабления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях.
В настоящее время созданы необходимые условия и инфраструктура для выхода компаний, в том числе высокотехнологичных, на публичный рынок капитала, отметили в ЦБ.
"У высокотехнологичных компаний из числа субъектов МСП есть возможность размещать ценные бумаги одновременно в Секторе Роста и Секторе Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи. Для таких эмитентов предусмотрены льготы: PR-поддержка и помощь во взаимодействии с инвесторами, пре-IPO финансирование, льготное кредитование при участии институтов развития, гранты малым инновационным компаниям на листинг", - сообщили в ЦБ.
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Кроме того, высокотехнологичным компаниям доступен ряд инструментов поддержки субъектов МСП, включая субсидирование части затрат эмитентов на выпуск акций, размещенных на фондовой бирже, и на обеспечение доступа к инвестиционным платформам, при условии, что компания является субъектом МСП.
"В качестве дополнительных стимулов для быстрорастущих высокотехнологичных компаний могут быть рассмотрены налоговые послабления", - сообщили в ЦБ.
Это могут быть льготы по налогу на прибыль организаций для компаний, выходящих на IPO; учет расходов на IPO/SPO с повышающим коэффициентом на аудит, оценку, организацию размещения, листинг, андеррайтинг при определении налога на прибыль; льготы по уплате НДФЛ для физических лиц, приобретающих акции таких компаний при первичном размещении на бирже, а также при размещении на инвестиционных платформах; освобождение от НДФЛ дивидендов по акциям компаний, учитываемым на ИИС-3, рассказали в ЦБ.
 
РОССИЯ
 
 
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