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Григоренко высказался о моратории на проверку бизнеса

Григоренко высказался о моратории на проверку бизнеса - 29.02.2024, ПРАЙМ

Григоренко высказался о моратории на проверку бизнеса

Мораторий на проверки бизнеса, введенный в 2022 году, стал одной из наиболее действенных мер поддержки экономики со стороны государства в условиях санкционного... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T22:47+0300

2024-02-29T22:47+0300

2024-02-29T22:47+0300

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мораторий на проверки бизнеса, введенный в 2022 году, стал одной из наиболее действенных мер поддержки экономики со стороны государства в условиях санкционного давления, но он не означает вседозволенность, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Президент РФ Владимир Путин ранее, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, сказал, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года предлагается переход на риск-ориентированный подход и минимизация числа проверок. Григоренко напомнил, что мораторий был продлен и на 2023-2024 годы. "Но мораторий не означает вседозволенность для бизнеса", - приводит слова вице-премьера его пресс-служба. По словам Григоренко, "надзорные органы имеют необходимый набор инструментов для осуществления контроля за деятельностью бизнеса в виде проверок на основании риск-ориентированного подхода и профилактических мероприятий". Применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок, заметил Григоренко, "позволяет в том числе сконцентрировать деятельность надзорных органов на точечных проверках, где есть обоснованный риск нарушения обязательных требований". "Это способствует как снижению административной нагрузки на бизнес, так и предотвращению нарушений таких требований. Такой подход направлен на то, чтобы обязательные требования соблюдались бизнесом добровольно, а не из-за страха проверки", - подчеркнул вице-премьер. "Наработанный в период действия моратория опыт, как проведения проверок, так и профилактики нарушений, позволит полностью перейти на риск-ориентированный подход. Соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство будут подготовлены в ближайшее время", - заключил он.

https://1prime.ru/20240229/845736910.html

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