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Эксперт объяснил, как сделать экономику России высокотехнологичной

Эксперт объяснил, как сделать экономику России высокотехнологичной - 29.02.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как сделать экономику России высокотехнологичной

Экономику России при значительных вливаниях государственных средств можно сделать высокотехнологичной и цифровой не хуже, чем в Китае, прокомментировал РИА... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T22:55+0300

2024-02-29T22:55+0300

2024-02-29T22:55+0300

россия

китай

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Экономику России при значительных вливаниях государственных средств можно сделать высокотехнологичной и цифровой не хуже, чем в Китае, прокомментировал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций высокотехнологичных компаний. В ближайшие два года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 миллиардов рублей. Смысл такого механизма в том, что корпорация развития ВЭБ РФ при участии коммерческих банков входит в капитал высокотехнологичных компаний, оказывает содействие на фазе их активного роста, пояснил президент. В начале XXI века Китай инвестировал из госбюджета десятки миллиардов юаней в развитие собственных высоких технологий, отмечает Антонов. В итоге Китай стал не только одним из мировых лидеров в отрасли высоких технологий, но еще и крупнейшим в мире производителем электромобилей, успешно конкурирующим на этом рынке с США и оставившим сильно позади Европу, Японию и Южную Корею, добавляет он. "И в России можно, при значительных вливаниях госсредств, сделать экономику высокотехнологичной и цифровой не хуже, чем в Китае. И это уже делается сегодня, в частности, вхождение ВЭБа в капитал технологичных компаний - один из примеров партнерства государства и бизнеса в этой области", - говорит он. Для России это очень важно, необходимо, наконец, слезть с "нефтяной иглы", тем более, что внешняя ситуация этому способствует, говорит Антонов. "Важно обеспечить суверенитет экономики, а это возможно именно за счет приоритетного развития собственных высоких технологий. Это технологии, которые могут применяться в оборонной промышленности, транспорте, медицине и многих других отраслях экономики", - добавляет он. Россия уже совершила прорыв в области разработки искусственного интеллекта и развития промышленного майнинга, отмечает эксперт. "Сегодня проникновение цифровых технологий в жизни обычных россиян значительно выше, чем в Европе или США. Да и пример с успешными разработками вакцины от коронавируса Sputnik V доказывает, что Россия может создавать современный продукт, хорошо востребованный в мире и не хуже, чем на Западе", - резюмировал Антонов.

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