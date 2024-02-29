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Эксперт объяснил, как сделать экономику России высокотехнологичной - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, как сделать экономику России высокотехнологичной
Эксперт объяснил, как сделать экономику России высокотехнологичной - 29.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, как сделать экономику России высокотехнологичной
Экономику России при значительных вливаниях государственных средств можно сделать высокотехнологичной и цифровой не хуже, чем в Китае, прокомментировал РИА... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T22:55+0300
2024-02-29T22:55+0300
россия
китай
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Экономику России при значительных вливаниях государственных средств можно сделать высокотехнологичной и цифровой не хуже, чем в Китае, прокомментировал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций высокотехнологичных компаний. В ближайшие два года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 миллиардов рублей. Смысл такого механизма в том, что корпорация развития ВЭБ РФ при участии коммерческих банков входит в капитал высокотехнологичных компаний, оказывает содействие на фазе их активного роста, пояснил президент. В начале XXI века Китай инвестировал из госбюджета десятки миллиардов юаней в развитие собственных высоких технологий, отмечает Антонов. В итоге Китай стал не только одним из мировых лидеров в отрасли высоких технологий, но еще и крупнейшим в мире производителем электромобилей, успешно конкурирующим на этом рынке с США и оставившим сильно позади Европу, Японию и Южную Корею, добавляет он. "И в России можно, при значительных вливаниях госсредств, сделать экономику высокотехнологичной и цифровой не хуже, чем в Китае. И это уже делается сегодня, в частности, вхождение ВЭБа в капитал технологичных компаний - один из примеров партнерства государства и бизнеса в этой области", - говорит он. Для России это очень важно, необходимо, наконец, слезть с "нефтяной иглы", тем более, что внешняя ситуация этому способствует, говорит Антонов. "Важно обеспечить суверенитет экономики, а это возможно именно за счет приоритетного развития собственных высоких технологий. Это технологии, которые могут применяться в оборонной промышленности, транспорте, медицине и многих других отраслях экономики", - добавляет он. Россия уже совершила прорыв в области разработки искусственного интеллекта и развития промышленного майнинга, отмечает эксперт. "Сегодня проникновение цифровых технологий в жизни обычных россиян значительно выше, чем в Европе или США. Да и пример с успешными разработками вакцины от коронавируса Sputnik V доказывает, что Россия может создавать современный продукт, хорошо востребованный в мире и не хуже, чем на Западе", - резюмировал Антонов.
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россия, китай
РОССИЯ, КИТАЙ
22:55 29.02.2024
 
Эксперт объяснил, как сделать экономику России высокотехнологичной

Эксперт Антонов: при госинвестициях экономика России станет высокотехнологичной, как в КНР

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Экономику России при значительных вливаниях государственных средств можно сделать высокотехнологичной и цифровой не хуже, чем в Китае, прокомментировал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций высокотехнологичных компаний. В ближайшие два года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 миллиардов рублей. Смысл такого механизма в том, что корпорация развития ВЭБ РФ при участии коммерческих банков входит в капитал высокотехнологичных компаний, оказывает содействие на фазе их активного роста, пояснил президент.
В начале XXI века Китай инвестировал из госбюджета десятки миллиардов юаней в развитие собственных высоких технологий, отмечает Антонов. В итоге Китай стал не только одним из мировых лидеров в отрасли высоких технологий, но еще и крупнейшим в мире производителем электромобилей, успешно конкурирующим на этом рынке с США и оставившим сильно позади Европу, Японию и Южную Корею, добавляет он.
"И в России можно, при значительных вливаниях госсредств, сделать экономику высокотехнологичной и цифровой не хуже, чем в Китае. И это уже делается сегодня, в частности, вхождение ВЭБа в капитал технологичных компаний - один из примеров партнерства государства и бизнеса в этой области", - говорит он.
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Путин: российская экономика росла темпами выше мировой
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Для России это очень важно, необходимо, наконец, слезть с "нефтяной иглы", тем более, что внешняя ситуация этому способствует, говорит Антонов. "Важно обеспечить суверенитет экономики, а это возможно именно за счет приоритетного развития собственных высоких технологий. Это технологии, которые могут применяться в оборонной промышленности, транспорте, медицине и многих других отраслях экономики", - добавляет он.
Россия уже совершила прорыв в области разработки искусственного интеллекта и развития промышленного майнинга, отмечает эксперт. "Сегодня проникновение цифровых технологий в жизни обычных россиян значительно выше, чем в Европе или США. Да и пример с успешными разработками вакцины от коронавируса Sputnik V доказывает, что Россия может создавать современный продукт, хорошо востребованный в мире и не хуже, чем на Западе", - резюмировал Антонов.
 
РОССИЯКИТАЙ
 
 
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