https://1prime.ru/20240229/845754897.html

Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет

Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет - 29.02.2024, ПРАЙМ

Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет

Результаты голосования показали, что американская палата представителей утвердила проект краткосрочного финансирования, который позволит избежать приостановки... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T23:17+0300

2024-02-29T23:17+0300

2024-02-29T23:17+0300

сша

конгресс

бюджет

шатдаун

https://1prime.ru/img/archive/75738/44/757384449_0:38:600:376_1920x0_80_0_0_69cf8f4d79dcc692c50022f4c747ee2f.jpg

ВАШИНГТОН, 29 фев — ПРАЙМ. Результаты голосования показали, что американская палата представителей утвердила проект краткосрочного финансирования, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна).Эту инициативу поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, высказались против 99.Текущие сроки финансирования заканчиваются 1 и 8 марта. Новая мера продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. Вопрос о шатдауне ставился уже дважды — в ноябре 2023 года и в январе текущего.

https://1prime.ru/20240229/845754049.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, конгресс, бюджет, шатдаун