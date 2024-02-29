https://1prime.ru/20240229/845754897.html
Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет
Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет - 29.02.2024, ПРАЙМ
Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет
Результаты голосования показали, что американская палата представителей утвердила проект краткосрочного финансирования, который позволит избежать приостановки... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T23:17+0300
2024-02-29T23:17+0300
2024-02-29T23:17+0300
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ВАШИНГТОН, 29 фев — ПРАЙМ. Результаты голосования показали, что американская палата представителей утвердила проект краткосрочного финансирования, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна).Эту инициативу поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, высказались против 99.Текущие сроки финансирования заканчиваются 1 и 8 марта. Новая мера продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. Вопрос о шатдауне ставился уже дважды — в ноябре 2023 года и в январе текущего.
https://1prime.ru/20240229/845754049.html
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сша, конгресс, бюджет, шатдаун
США, конгресс, бюджет, шатдаун
Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет
Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет, позволяющий США избежать шатдауна
ВАШИНГТОН, 29 фев — ПРАЙМ. Результаты голосования показали, что американская палата представителей утвердила проект краткосрочного финансирования, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна).
Эту инициативу поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, высказались против 99.
Текущие сроки финансирования заканчиваются 1 и 8 марта. Новая мера продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
Госдеп: США не видят, что Россия собирается применить ядерное оружие
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. Вопрос о шатдауне ставился уже дважды — в ноябре 2023 года и в январе текущего.