Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240229/845755119.html
Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран
Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран - 29.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран
Фундаментом новой глобальной финансовой архитектуры России и дружественных ей стран, о которой говорил президент РФ Владимир Путин в послании, должны стать... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T23:44+0300
2024-02-29T23:44+0300
мир
россия
платежи
финансы
https://1prime.ru/img/83639/10/836391015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fa6a946d6a121aa72e0506830fc6853.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Фундаментом новой глобальной финансовой архитектуры России и дружественных ей стран, о которой говорил президент РФ Владимир Путин в послании, должны стать аналог SWIFT, а также интеграция национальных платежных систем и создание клиринговых центров, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Ранее днем в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Запад дискредитирует свои валюты и банковскую систему, поэтому Россия с дружественными странами будет строить новую глобальную финансовую архитектуру."В основе такой архитектуры должен быть аналог SWIFT, обеспечивающий обмен финансовыми сообщениями и расчеты между банками стран, находящихся под санкциями. Например, между банками России и Ирана с помощью интеграции СПФС (система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ) и SEPAM (аналогичная система Ирана)", - считает Осадчий.Он также отметил, что новая архитектура должна обеспечивать интеграцию национальных платежных систем. "Например, должно осуществляться обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в Иране и карт иранской платежной системы "Шетаб" в России", - добавил Осадчий."Также необходимо создание национальных клиринговых центров, специализирующихся на обслуживании валютных транзакций между странами-партнерами", - заключил начальник аналитического управления банка БКФ.
https://1prime.ru/20240212/843041911.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83639/10/836391015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e14c0f09d182162fbdff73d65ef7d3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мир, россия, платежи, финансы
МИР, РОССИЯ, платежи, финансы
23:44 29.02.2024
 
Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран

Эксперт Осадчий: новую финархитектуру России и дружественных стран можно взять со SWIFT

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Фундаментом новой глобальной финансовой архитектуры России и дружественных ей стран, о которой говорил президент РФ Владимир Путин в послании, должны стать аналог SWIFT, а также интеграция национальных платежных систем и создание клиринговых центров, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее днем в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Запад дискредитирует свои валюты и банковскую систему, поэтому Россия с дружественными странами будет строить новую глобальную финансовую архитектуру.
Города мира. Анкара - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2024
Турция изучает и анализирует российский аналог SWIFT, сообщил источник
12 февраля, 08:12
"В основе такой архитектуры должен быть аналог SWIFT, обеспечивающий обмен финансовыми сообщениями и расчеты между банками стран, находящихся под санкциями. Например, между банками России и Ирана с помощью интеграции СПФС (система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ) и SEPAM (аналогичная система Ирана)", - считает Осадчий.
Он также отметил, что новая архитектура должна обеспечивать интеграцию национальных платежных систем. "Например, должно осуществляться обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в Иране и карт иранской платежной системы "Шетаб" в России", - добавил Осадчий.
"Также необходимо создание национальных клиринговых центров, специализирующихся на обслуживании валютных транзакций между странами-партнерами", - заключил начальник аналитического управления банка БКФ.
 
МИРРОССИЯплатежифинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала