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Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран

Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран - 29.02.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран

Фундаментом новой глобальной финансовой архитектуры России и дружественных ей стран, о которой говорил президент РФ Владимир Путин в послании, должны стать... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T23:44+0300

2024-02-29T23:44+0300

2024-02-29T23:44+0300

мир

россия

платежи

финансы

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Фундаментом новой глобальной финансовой архитектуры России и дружественных ей стран, о которой говорил президент РФ Владимир Путин в послании, должны стать аналог SWIFT, а также интеграция национальных платежных систем и создание клиринговых центров, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Ранее днем в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Запад дискредитирует свои валюты и банковскую систему, поэтому Россия с дружественными странами будет строить новую глобальную финансовую архитектуру."В основе такой архитектуры должен быть аналог SWIFT, обеспечивающий обмен финансовыми сообщениями и расчеты между банками стран, находящихся под санкциями. Например, между банками России и Ирана с помощью интеграции СПФС (система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ) и SEPAM (аналогичная система Ирана)", - считает Осадчий.Он также отметил, что новая архитектура должна обеспечивать интеграцию национальных платежных систем. "Например, должно осуществляться обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в Иране и карт иранской платежной системы "Шетаб" в России", - добавил Осадчий."Также необходимо создание национальных клиринговых центров, специализирующихся на обслуживании валютных транзакций между странами-партнерами", - заключил начальник аналитического управления банка БКФ.

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мир, россия, платежи, финансы