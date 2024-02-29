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Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран
Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран - 29.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран
Фундаментом новой глобальной финансовой архитектуры России и дружественных ей стран, о которой говорил президент РФ Владимир Путин в послании, должны стать... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T23:44+0300
2024-02-29T23:44+0300
2024-02-29T23:44+0300
мир
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Фундаментом новой глобальной финансовой архитектуры России и дружественных ей стран, о которой говорил президент РФ Владимир Путин в послании, должны стать аналог SWIFT, а также интеграция национальных платежных систем и создание клиринговых центров, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Ранее днем в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Запад дискредитирует свои валюты и банковскую систему, поэтому Россия с дружественными странами будет строить новую глобальную финансовую архитектуру."В основе такой архитектуры должен быть аналог SWIFT, обеспечивающий обмен финансовыми сообщениями и расчеты между банками стран, находящихся под санкциями. Например, между банками России и Ирана с помощью интеграции СПФС (система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ) и SEPAM (аналогичная система Ирана)", - считает Осадчий.Он также отметил, что новая архитектура должна обеспечивать интеграцию национальных платежных систем. "Например, должно осуществляться обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в Иране и карт иранской платежной системы "Шетаб" в России", - добавил Осадчий."Также необходимо создание национальных клиринговых центров, специализирующихся на обслуживании валютных транзакций между странами-партнерами", - заключил начальник аналитического управления банка БКФ.
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мир, россия, платежи, финансы
МИР, РОССИЯ, платежи, финансы
Эксперт назвал основу новой финархитектуры России и дружественных стран
Эксперт Осадчий: новую финархитектуру России и дружественных стран можно взять со SWIFT
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Фундаментом новой глобальной финансовой архитектуры России и дружественных ей стран, о которой говорил президент РФ Владимир Путин в послании, должны стать аналог SWIFT, а также интеграция национальных платежных систем и создание клиринговых центров, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее днем в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Запад дискредитирует свои валюты и банковскую систему, поэтому Россия с дружественными странами будет строить новую глобальную финансовую архитектуру.
Турция изучает и анализирует российский аналог SWIFT, сообщил источник
"В основе такой архитектуры должен быть аналог SWIFT, обеспечивающий обмен финансовыми сообщениями и расчеты между банками стран, находящихся под санкциями. Например, между банками России и Ирана с помощью интеграции СПФС (система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ) и SEPAM (аналогичная система Ирана)", - считает Осадчий.
Он также отметил, что новая архитектура должна обеспечивать интеграцию национальных платежных систем. "Например, должно осуществляться обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в Иране и карт иранской платежной системы "Шетаб" в России", - добавил Осадчий.
"Также необходимо создание национальных клиринговых центров, специализирующихся на обслуживании валютных транзакций между странами-партнерами", - заключил начальник аналитического управления банка БКФ.