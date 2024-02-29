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Жадность погубит: почему нельзя заработать на взлете биткоина

Жадность погубит: почему нельзя заработать на взлете биткоина - 29.02.2024, ПРАЙМ

Жадность погубит: почему нельзя заработать на взлете биткоина

Вложения в биткоин очень опасны: даже на пике роста этой криптовалюты не стоит соблазняться легкой прибылью, ведь в итоге можно потерять все, рассказал... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T03:03+0300

2024-02-29T03:03+0300

2024-02-29T03:03+0300

эксклюзив

биткоин

"первый бит"

петр иванов

криптовалюты

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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Вложения в биткоин очень опасны: даже на пике роста этой криптовалюты не стоит соблазняться легкой прибылью, ведь в итоге можно потерять все, рассказал агентству "Прайм" эксперт IT-интегратора Первый Бит руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора "Первый Бит" Петр Иванов.В среду биткоин пробил психологическую отметку в 60 тысяч долларов, и это, по мнению многих аналитиков, не предел. Но инвесторам следует быть осторожнее, предупредил Иванов."90% всех биткоинов в мире контролируют четыре владельца со дня основания. Все в их руках, курс может быть любым. Постоянный спрос на биткоины обеспечивает объем нелегальных операций с оружием, наркотиками и отмыванием денег", - пояснил он.Это довольно специфичный рынок и он сильно ограничен. Остаётся чисто спекулятивная составляющая. Раз в несколько лет биткоин надувают покупками из правой руки в левую, чтобы привлечь игроков, любящих риск.После этого начинается сбор денег и продажа биткоина по все более и более высокой цене. Пиксели на экране показывают, что богатство растет, жадность туманит мозг и большинство игроков не успевает снять прибыль. Начинается фаза сжатия, когда 99% людей теряют деньги. Газеты о них не напишут, никто о них не узнает.Как и в любом другом активе нужно понимать, что есть денежный поток в инструмент и есть денежный поток из него. Если вы хотите вложить 100 рублей, а забрать 1000 рублей, то кто-то должен потерять 900 рублей. Все надеются, что это будет кто-то другой, рассуждает эксперт."История не новая, в конце XVI - начале XVII века в Голландии была тюльпановая лихорадка. Люди скупали луковицы тюльпанов за очень большие деньги, и они росли в цене в десятки раз. В конце все обрушилось и многие судьбы были разрушены. Свои риски надо ограничивать. Отлив покажет, кто купался без трусов, как говорит Уоррен Баффет, известный инвестор", - заключил Иванов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, биткоин, "первый бит", петр иванов, криптовалюты