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Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт
Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт - 29.02.2024, ПРАЙМ
Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт
Миру нужна новая экономическая модель, где страны не будут подчинены политике Запада, а смогут развивать свой потенциал, сообщил РИА Новости экс-депутат... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T17:35+0300
2024-02-29T17:43+0300
мир
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Миру нужна новая экономическая модель, где страны не будут подчинены политике Запада, а смогут развивать свой потенциал, сообщил РИА Новости экс-депутат Аргентины Карлос Гастон Рома, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.Путин заявил, что устоявшиеся монополии и связанные с ними стереотипы в мировой экономике рушатся, Россия стремится к "объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков"."Важность построения новой экономической и политической модели в мире вытекает из необходимости выхода из-под кабалы и управления США и европейских стран, которые являются поставщиками сырья и потребителями промышленных товаров, чтобы каждая страна, уважая и строя мультиполярный мир, развивала свой потенциал", - полагает Рома.
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мир, запад, новости
МИР, ЗАПАД, Новости
17:35 29.02.2024 (обновлено: 17:43 29.02.2024)
 
Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт

Рома: миру нужна новая экономическая модель, где страны не будут в кабале у Запада

© Unsplah/Juliana KozoskiГлобус, мир
Глобус, мир
© Unsplah/Juliana Kozoski
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Миру нужна новая экономическая модель, где страны не будут подчинены политике Запада, а смогут развивать свой потенциал, сообщил РИА Новости экс-депутат Аргентины Карлос Гастон Рома, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.
Путин заявил, что устоявшиеся монополии и связанные с ними стереотипы в мировой экономике рушатся, Россия стремится к "объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков".
Мировая экономика - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин заявил о разрушении стереотипов в мировой экономике
13:01
"Важность построения новой экономической и политической модели в мире вытекает из необходимости выхода из-под кабалы и управления США и европейских стран, которые являются поставщиками сырья и потребителями промышленных товаров, чтобы каждая страна, уважая и строя мультиполярный мир, развивала свой потенциал", - полагает Рома.
 
МИРЗАПАДНовости
 
 
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