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Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт

Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт - 29.02.2024, ПРАЙМ

Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт

Миру нужна новая экономическая модель, где страны не будут подчинены политике Запада, а смогут развивать свой потенциал, сообщил РИА Новости экс-депутат... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T17:35+0300

2024-02-29T17:35+0300

2024-02-29T17:43+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Миру нужна новая экономическая модель, где страны не будут подчинены политике Запада, а смогут развивать свой потенциал, сообщил РИА Новости экс-депутат Аргентины Карлос Гастон Рома, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.Путин заявил, что устоявшиеся монополии и связанные с ними стереотипы в мировой экономике рушатся, Россия стремится к "объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков"."Важность построения новой экономической и политической модели в мире вытекает из необходимости выхода из-под кабалы и управления США и европейских стран, которые являются поставщиками сырья и потребителями промышленных товаров, чтобы каждая страна, уважая и строя мультиполярный мир, развивала свой потенциал", - полагает Рома.

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