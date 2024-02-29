https://1prime.ru/20240229/economy-845746416.html
Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт
Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт - 29.02.2024, ПРАЙМ
Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт
Миру нужна новая экономическая модель, где страны не будут подчинены политике Запада, а смогут развивать свой потенциал, сообщил РИА Новости экс-депутат... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T17:35+0300
2024-02-29T17:35+0300
2024-02-29T17:43+0300
мир
запад
новости
https://1prime.ru/img/84143/28/841432852_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_28cd0254731d4cbd282dc595e20e4e34.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Миру нужна новая экономическая модель, где страны не будут подчинены политике Запада, а смогут развивать свой потенциал, сообщил РИА Новости экс-депутат Аргентины Карлос Гастон Рома, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.Путин заявил, что устоявшиеся монополии и связанные с ними стереотипы в мировой экономике рушатся, Россия стремится к "объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков"."Важность построения новой экономической и политической модели в мире вытекает из необходимости выхода из-под кабалы и управления США и европейских стран, которые являются поставщиками сырья и потребителями промышленных товаров, чтобы каждая страна, уважая и строя мультиполярный мир, развивала свой потенциал", - полагает Рома.
https://1prime.ru/20240229/845720335.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84143/28/841432852_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_9664f26ac8297cd829e38eee30d10335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, запад, новости
Миру нужна новая экономическая модель без подчинения Западу, заявил эксперт
Рома: миру нужна новая экономическая модель, где страны не будут в кабале у Запада
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Миру нужна новая экономическая модель, где страны не будут подчинены политике Запада, а смогут развивать свой потенциал, сообщил РИА Новости экс-депутат Аргентины Карлос Гастон Рома, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.
Путин заявил, что устоявшиеся монополии и связанные с ними стереотипы в мировой экономике рушатся, Россия стремится к "объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков".
Путин заявил о разрушении стереотипов в мировой экономике
"Важность построения новой экономической и политической модели в мире вытекает из необходимости выхода из-под кабалы и управления США и европейских стран, которые являются поставщиками сырья и потребителями промышленных товаров, чтобы каждая страна, уважая и строя мультиполярный мир, развивала свой потенциал", - полагает Рома.