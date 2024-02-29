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Европарламент принял резолюцию по поддержке Украины - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Европарламент принял резолюцию по поддержке Украины
Европарламент принял резолюцию по поддержке Украины - 29.02.2024, ПРАЙМ
Европарламент принял резолюцию по поддержке Украины
Евродепутаты одобрили резолюцию об активизации поддержки Украины и усилении санкционного давления против России и Белоруссии, говорится в пресс-релизе,... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T17:03+0300
2024-02-29T17:03+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Евродепутаты одобрили резолюцию об активизации поддержки Украины и усилении санкционного давления против России и Белоруссии, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента."В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента заявляют, что ЕС должен поддержать Украину всеми необходимыми средствами, если Киев хочет выиграть войну против России", - сказано в публикации.Резолюцию поддержал 451 депутат, 46 проголосовали против, а 49 воздержались. В резолюции было заявлено, что Европейский союз должен поддержать Украину всеми необходимыми средствами в конфликте с Россией.Депутаты также призвали к отсутствию ограничений в предоставлении военной помощи украинской стороне и предложили инвестировать в европейскую оборонную промышленность, чтобы удовлетворить потребности Украины.Ко всему прочему, евродепутаты призвали страны-члены ЕС увеличить производство и поставки военной техники Киеву. Кроме того, они подчеркнули необходимость конфискации замороженных активов России и использования их для нужд Украины.Согласно резолюции, предлагается сохранить и расширить перечень санкций против России и Беларуси, включая запрет на импорт российской урана и металлургической продукции, прекращение сотрудничества в атомной отрасли и полное эмбарго на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также транспортировку СПГ по морским трубопроводам.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
17:03 29.02.2024
 
Европарламент принял резолюцию по поддержке Украины

Европарламент принял резолюцию по поддержке Киева и усилению санкций против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Евродепутаты одобрили резолюцию об активизации поддержки Украины и усилении санкционного давления против России и Белоруссии, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента.
"В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента заявляют, что ЕС должен поддержать Украину всеми необходимыми средствами, если Киев хочет выиграть войну против России", - сказано в публикации.
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Резолюцию поддержал 451 депутат, 46 проголосовали против, а 49 воздержались. В резолюции было заявлено, что Европейский союз должен поддержать Украину всеми необходимыми средствами в конфликте с Россией.
Депутаты также призвали к отсутствию ограничений в предоставлении военной помощи украинской стороне и предложили инвестировать в европейскую оборонную промышленность, чтобы удовлетворить потребности Украины.
Ко всему прочему, евродепутаты призвали страны-члены ЕС увеличить производство и поставки военной техники Киеву. Кроме того, они подчеркнули необходимость конфискации замороженных активов России и использования их для нужд Украины.
Согласно резолюции, предлагается сохранить и расширить перечень санкций против России и Беларуси, включая запрет на импорт российской урана и металлургической продукции, прекращение сотрудничества в атомной отрасли и полное эмбарго на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также транспортировку СПГ по морским трубопроводам.
 
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