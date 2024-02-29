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Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России
Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России
На данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе встречи глав... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T09:46+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. На данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе встречи глав минфинов и центробанков G20. Его слова приводит Agence France Press."Я хочу быть предельно ясным: у нас сейчас нет правовой основы для изъятия российских активов. Нам нужно продолжать работу... G7 должна действовать с соблюдением верховенства права", - отметил министр.Ранее в феврале 2022 года недружественные страны ввели ряд антироссийских санкций, в результате которых были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Санкции также привели к заморозке российских валютных резервов в размере около 300 миллиардов долларов.Страны Евросоюза рассматривают использование российских активов для восстановления инфраструктуры Украины.В Кремле, в свою очередь, заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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россия, франция, замороженные российские активы, новости
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, замороженные российские активы, Новости
Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России
Глава минфина Франции заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. На данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе встречи глав минфинов и центробанков G20. Его слова приводит Agence France Press.
"Я хочу быть предельно ясным: у нас сейчас нет правовой основы для изъятия российских активов. Нам нужно продолжать работу... G7 должна действовать с соблюдением верховенства права", - отметил министр.
США и Европа расходятся во мнениях по российским активам, пишет СМИ
Ранее в феврале 2022 года недружественные страны ввели ряд антироссийских санкций, в результате которых были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Санкции также привели к заморозке российских валютных резервов в размере около 300 миллиардов долларов.
Страны Евросоюза рассматривают использование российских активов для восстановления инфраструктуры Украины.
В Кремле, в свою очередь, заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.