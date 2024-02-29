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Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России
Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России
На данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе встречи глав... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T09:46+0300
2024-02-29T09:47+0300
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франция
замороженные российские активы
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. На данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе встречи глав минфинов и центробанков G20. Его слова приводит Agence France Press."Я хочу быть предельно ясным: у нас сейчас нет правовой основы для изъятия российских активов. Нам нужно продолжать работу... G7 должна действовать с соблюдением верховенства права", - отметил министр.Ранее в феврале 2022 года недружественные страны ввели ряд антироссийских санкций, в результате которых были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Санкции также привели к заморозке российских валютных резервов в размере около 300 миллиардов долларов.Страны Евросоюза рассматривают использование российских активов для восстановления инфраструктуры Украины.В Кремле, в свою очередь, заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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россия, франция, замороженные российские активы, новости
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, замороженные российские активы, Новости
09:46 29.02.2024 (обновлено: 09:47 29.02.2024)
 
Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России

Глава минфина Франции заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. На данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе встречи глав минфинов и центробанков G20. Его слова приводит Agence France Press.
"Я хочу быть предельно ясным: у нас сейчас нет правовой основы для изъятия российских активов. Нам нужно продолжать работу... G7 должна действовать с соблюдением верховенства права", - отметил министр.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
США и Европа расходятся во мнениях по российским активам, пишет СМИ
Вчера, 22:23
Ранее в феврале 2022 года недружественные страны ввели ряд антироссийских санкций, в результате которых были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Санкции также привели к заморозке российских валютных резервов в размере около 300 миллиардов долларов.
Страны Евросоюза рассматривают использование российских активов для восстановления инфраструктуры Украины.
В Кремле, в свою очередь, заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
 
РОССИЯФРАНЦИЯзамороженные российские активыНовости
 
 
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