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Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России

Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России - 29.02.2024, ПРАЙМ

Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России

На данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе встречи глав... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T09:46+0300

2024-02-29T09:46+0300

2024-02-29T09:47+0300

россия

франция

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. На данный момент не существует правовой основы для изъятия российских активов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе встречи глав минфинов и центробанков G20. Его слова приводит Agence France Press."Я хочу быть предельно ясным: у нас сейчас нет правовой основы для изъятия российских активов. Нам нужно продолжать работу... G7 должна действовать с соблюдением верховенства права", - отметил министр.Ранее в феврале 2022 года недружественные страны ввели ряд антироссийских санкций, в результате которых были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Санкции также привели к заморозке российских валютных резервов в размере около 300 миллиардов долларов.Страны Евросоюза рассматривают использование российских активов для восстановления инфраструктуры Украины.В Кремле, в свою очередь, заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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россия, франция, замороженные российские активы, новости