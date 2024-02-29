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Инфляция во Франции упала до самого низкого уровня, пишут СМИ

Инфляция во Франции упала до самого низкого уровня, пишут СМИ - 29.02.2024, ПРАЙМ

Инфляция во Франции упала до самого низкого уровня, пишут СМИ

Инфляция во Франции снизилась до самого низкого показателя в 3,1% с сентября 2021 года, что подогревает споры о том, когда Европейский центральный банк должен... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T11:32+0300

2024-02-29T11:32+0300

2024-02-29T11:32+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Инфляция во Франции снизилась до самого низкого показателя в 3,1% с сентября 2021 года, что подогревает споры о том, когда Европейский центральный банк должен снизить процентные ставки, передает Bloomberg."Потребительские цены во второй по величине экономике еврозоны в феврале выросли на 3,1% по сравнению с годом ранее, что ниже 3,4% в предыдущем месяце", - сказано в публикации.В издании отмтеили, что в Испании инфляция также замедлилась с 3,5% до 2,9%, в Германии также наблюдается значительное снижение. Аналитики ожидают замедления темпов роста инфляции в еврозоне до 2,5 % .Широкомасштабное отступление к целевому уровню ЕЦБ в 2% происходит на фоне падения цен на энергоносители и стагнации европейской экономики. Однако чиновники во Франкфурте предостерегают от слишком быстрого ослабления монетарной политики, опасаясь возобновления ценового давления.Особое внимание они уделяют заработной плате и считают, что более четкая картина будет получена только к июньскому заседанию по ставке. Опасения связаны с тем, что большие повышения зарплат подстегивают инфляцию в сфере услуг, которая во Франции немного снизилась до 3,1%, следует из данных статистического агентства Insee.Инфляция товаров, тем временем, снизилась до 0,3% с 0,7%. Отдельный отчет от Insee показал, что потребительские расходы в январе упали на 0,3% в месячном исчислении, а расходы на промышленные товары снизились на 1,5%. Экономисты ожидали снижения на 0,2%, заключили в издании.

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