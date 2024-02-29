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Путин сообщил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ

Путин сообщил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин сообщил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ

С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:20+0300

2024-02-29T14:20+0300

2024-02-29T14:21+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."В планах обеспечить этим экологичным топливом (газом) города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы", - отметил российский лидер.Ранее в 2021 году правительство России в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в страны с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.Газификация российских регионов является одной из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы “Газпрома” на внутреннем рынке. Программа должна поспособствовать социально-экономическому развитию субъектов и повышению качества жизни населения.Газификация рассчитана на пятилетку с 2021 по 2025 год, включает в себя 72 субъекта, 3,6 тысячи населенных пунктов, более 24 тысяч километров газопровода. Отмечается, что “Газпром” выделяет на программу 526,1 миллиард рублей, что превышает общие затраты за предыдущие 15 лет.

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россия, газификация, владимир путин, послание путина федеральному собранию, новости