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Путин сообщил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин сообщил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ
Путин сообщил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин сообщил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ
С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:20+0300
2024-02-29T14:21+0300
россия
газификация
владимир путин
послание путина федеральному собранию
новости
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."В планах обеспечить этим экологичным топливом (газом) города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы", - отметил российский лидер.Ранее в 2021 году правительство России в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в страны с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.Газификация российских регионов является одной из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы “Газпрома” на внутреннем рынке. Программа должна поспособствовать социально-экономическому развитию субъектов и повышению качества жизни населения.Газификация рассчитана на пятилетку с 2021 по 2025 год, включает в себя 72 субъекта, 3,6 тысячи населенных пунктов, более 24 тысяч километров газопровода. Отмечается, что “Газпром” выделяет на программу 526,1 миллиард рублей, что превышает общие затраты за предыдущие 15 лет.
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россия, газификация, владимир путин, послание путина федеральному собранию, новости
РОССИЯ, газификация, Владимир Путин, послание Путина Федеральному собранию, Новости
14:20 29.02.2024 (обновлено: 14:21 29.02.2024)
 
Путин сообщил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ

Путин: с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
"В планах обеспечить этим экологичным топливом (газом) города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы", - отметил российский лидер.
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"Газпром" вложит рекордную сумму в газификацию, заявил Миллер
27 декабря 2023, 00:29
Ранее в 2021 году правительство России в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в страны с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.
Газификация российских регионов является одной из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы “Газпрома” на внутреннем рынке. Программа должна поспособствовать социально-экономическому развитию субъектов и повышению качества жизни населения.
Газификация рассчитана на пятилетку с 2021 по 2025 год, включает в себя 72 субъекта, 3,6 тысячи населенных пунктов, более 24 тысяч километров газопровода. Отмечается, что “Газпром” выделяет на программу 526,1 миллиард рублей, что превышает общие затраты за предыдущие 15 лет.
 
РОССИЯгазификацияВладимир Путинпослание Путина Федеральному собраниюНовости
 
 
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