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Западные производители ищут замену дорогостоящему какао, пишут СМИ

Западные производители ищут замену дорогостоящему какао, пишут СМИ - 29.02.2024, ПРАЙМ

Западные производители ищут замену дорогостоящему какао, пишут СМИ

Цены на какао-бобы демонстрируют самый большой рост за более чем два десятилетия на фоне растущих опасений по поводу поставок, что заставляет производителей... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T16:44+0300

2024-02-29T16:44+0300

2024-02-29T17:21+0300

какао-бобы

рост цен

шоколад

новости

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Цены на какао-бобы демонстрируют самый большой рост за более чем два десятилетия на фоне растущих опасений по поводу поставок, что заставляет производителей отказываться от их использования в производстве сладостей пишет Bloomberg."В этом месяце фьючерсы (на какао-бобы - прим.ред.) выросли на 25% и достигли исторического максимума, поскольку плохая погода и болезни нанесли ущерб урожаю в Западной Африке, где выращивается большая часть бобов", - говорится в публикации.В издании отметили, что рост цен на какао ведет к росту цен на кондитерскую продукцию в целом. Так, швейцарская компания Barry Callebaut, поставляющая шоколад крупнейшим брендам, ожидает, что в текущем сезоне производство какао будет отставать от потребления на 500 000 тонн.В следующем сезоне ожидается еще один дефицит в 150 000 тонн.В компании заключили, что у фермеров в Западной Африке нет стимула для увеличения производства.Ко всему прочему, рост цен на сырье заставляет производителей шоколада выпускать продукцию с меньшим содержанием этого ингредиента или совсем отказаться от него.По словам старшего вице-президента Национальной ассоциации кондитеров США Брайана Маккиона , в условиях ограниченного повышения цен компании уменьшают упаковки, используют автоматизацию для снижения издержек и продвигают продукцию с меньшим содержанием какао или другими ингредиентами.Ранее сообщалось, что биржевая стоимость какао-бобов в мире сегодня достигла нового исторического рекорда – более 6 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.

https://1prime.ru/20240227/844585385.html

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какао-бобы, рост цен, шоколад, новости