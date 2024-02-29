https://1prime.ru/20240229/macron-845740027.html

В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину

В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину - 29.02.2024, ПРАЙМ

В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину

Европейские лидеры, в том числе и Эммануэль Макрон, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, заявил президент Нмикарагуа Даниэль Ортега... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T16:27+0300

2024-02-29T16:27+0300

2024-02-29T16:34+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Европейские лидеры, в том числе и Эммануэль Макрон, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, заявил президент Нмикарагуа Даниэль Ортега во время встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Слова президента приводит никарагуанский новостной портал 19."Сейчас мы открыто слышим, как европейские президенты, президент Франции (Эммануэль Макрон), Франции, которая убила миллионы человек в Алжире и на других оккупированных ею территориях, говорят об отправке европейских войск (на Украину - ред.), они также хотят поддержки со стороны американских войск, чтобы защищать нацизм на Украине", - отметил президент.Отмечается, что секретарь Совбеза России провел встречу с никарагуанским лидером в Манагуа, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия двух государств в области силовых ведомств.Несмотря на заявления Макронв о возможной отправке войск на Украину, ведущие страны Европы, включая Германию, опровергли данную информации. Российская сторона отмечала, что возможная отправка западных войск на Украину повысит риск прямого столкновения между НАТО и Россией.

https://1prime.ru/20240229/845704077.html

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россия, эммануэль макрон, новости