Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240229/macron-845740027.html
В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину
В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину - 29.02.2024, ПРАЙМ
В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину
Европейские лидеры, в том числе и Эммануэль Макрон, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, заявил президент Нмикарагуа Даниэль Ортега... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T16:27+0300
2024-02-29T16:34+0300
россия
эммануэль макрон
новости
https://1prime.ru/img/84124/19/841241954_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_0ba966fdd6f86e4537ca403fc23fad4a.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Европейские лидеры, в том числе и Эммануэль Макрон, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, заявил президент Нмикарагуа Даниэль Ортега во время встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Слова президента приводит никарагуанский новостной портал 19."Сейчас мы открыто слышим, как европейские президенты, президент Франции (Эммануэль Макрон), Франции, которая убила миллионы человек в Алжире и на других оккупированных ею территориях, говорят об отправке европейских войск (на Украину - ред.), они также хотят поддержки со стороны американских войск, чтобы защищать нацизм на Украине", - отметил президент.Отмечается, что секретарь Совбеза России провел встречу с никарагуанским лидером в Манагуа, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия двух государств в области силовых ведомств.Несмотря на заявления Макронв о возможной отправке войск на Украину, ведущие страны Европы, включая Германию, опровергли данную информации. Российская сторона отмечала, что возможная отправка западных войск на Украину повысит риск прямого столкновения между НАТО и Россией.
https://1prime.ru/20240229/845704077.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84124/19/841241954_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8d20a5b5031ff5558dd28fc15e00a5a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, эммануэль макрон, новости
РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Новости
16:27 29.02.2024 (обновлено: 16:34 29.02.2024)
 
В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину

Президент Никарагуа Ортега: Макрон говорит об отправке сил на Украину для защиты нацизма

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Европейские лидеры, в том числе и Эммануэль Макрон, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, заявил президент Нмикарагуа Даниэль Ортега во время встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Слова президента приводит никарагуанский новостной портал 19.
"Сейчас мы открыто слышим, как европейские президенты, президент Франции (Эммануэль Макрон), Франции, которая убила миллионы человек в Алжире и на других оккупированных ею территориях, говорят об отправке европейских войск (на Украину - ред.), они также хотят поддержки со стороны американских войск, чтобы защищать нацизм на Украине", - отметил президент.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Во Франции потребовали объявить Макрону импичмент после слов о России
10:01
Отмечается, что секретарь Совбеза России провел встречу с никарагуанским лидером в Манагуа, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия двух государств в области силовых ведомств.
Несмотря на заявления Макронв о возможной отправке войск на Украину, ведущие страны Европы, включая Германию, опровергли данную информации. Российская сторона отмечала, что возможная отправка западных войск на Украину повысит риск прямого столкновения между НАТО и Россией.
 
РОССИЯЭммануэль МакронНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала