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В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину
В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину - 29.02.2024, ПРАЙМ
В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину
Европейские лидеры, в том числе и Эммануэль Макрон, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, заявил президент Нмикарагуа Даниэль Ортега... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T16:27+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Европейские лидеры, в том числе и Эммануэль Макрон, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, заявил президент Нмикарагуа Даниэль Ортега во время встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Слова президента приводит никарагуанский новостной портал 19."Сейчас мы открыто слышим, как европейские президенты, президент Франции (Эммануэль Макрон), Франции, которая убила миллионы человек в Алжире и на других оккупированных ею территориях, говорят об отправке европейских войск (на Украину - ред.), они также хотят поддержки со стороны американских войск, чтобы защищать нацизм на Украине", - отметил президент.Отмечается, что секретарь Совбеза России провел встречу с никарагуанским лидером в Манагуа, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия двух государств в области силовых ведомств.Несмотря на заявления Макронв о возможной отправке войск на Украину, ведущие страны Европы, включая Германию, опровергли данную информации. Российская сторона отмечала, что возможная отправка западных войск на Украину повысит риск прямого столкновения между НАТО и Россией.
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РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Новости
В Никарагуа нашли объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину
Президент Никарагуа Ортега: Макрон говорит об отправке сил на Украину для защиты нацизма
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Европейские лидеры, в том числе и Эммануэль Макрон, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, заявил президент Нмикарагуа Даниэль Ортега во время встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Слова президента приводит никарагуанский новостной портал 19.
"Сейчас мы открыто слышим, как европейские президенты, президент Франции (Эммануэль Макрон), Франции, которая убила миллионы человек в Алжире и на других оккупированных ею территориях, говорят об отправке европейских войск (на Украину - ред.), они также хотят поддержки со стороны американских войск, чтобы защищать нацизм на Украине", - отметил президент.
Во Франции потребовали объявить Макрону импичмент после слов о России
Отмечается, что секретарь Совбеза России провел встречу с никарагуанским лидером в Манагуа, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия двух государств в области силовых ведомств.
Несмотря на заявления Макронв о возможной отправке войск на Украину, ведущие страны Европы, включая Германию, опровергли данную информации. Российская сторона отмечала, что возможная отправка западных войск на Украину повысит риск прямого столкновения между НАТО и Россией.