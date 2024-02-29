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Мутко оценил эффект от продления семейной ипотеки до 2030 года

Мутко оценил эффект от продления семейной ипотеки до 2030 года - 29.02.2024, ПРАЙМ

Мутко оценил эффект от продления семейной ипотеки до 2030 года

Продление программы семейной ипотеки до 2030 даст возможность каждый год улучшать жилищные условия 300-350 тысячам семей. Такое мнение выразил генеральный... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:54+0300

2024-02-29T14:54+0300

2024-02-29T14:54+0300

россия

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Продление программы семейной ипотеки до 2030 даст возможность каждый год улучшать жилищные условия 300-350 тысячам семей. Такое мнение выразил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко. Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить государственную программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением ее основных параметров. "Дом.PФ" выступает в качестве оператора программы. "Семейная ипотека - ключевое звено государственной поддержки россиян в улучшении своих жилищных условий. С момента ее запуска в 2018 году в новую квартиру или дом с помощью программы переехали уже почти 1 миллион семей. Предложение президента продлить программу до 2030 года позволит еще порядка 300-350 тысячам семей ежегодно улучшать жилищные условия", - отметил Мутко.Ко всему прочему глава государства предложил продлить до 2030 года программу выплат в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Программа семейной ипотеки предусматривает ставку до шести процентов и применяется к семьям с одним или несколькими детьми, родившимися с 2018 по 2023 год, а также семьям с двумя детьми в возрасте до 18 лет.К настоящему моменту число семей, воспользовавшихся программой, составляет более 940 тысяч, а сумма выданных ипотечных кредитов - 4,1 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240229/845719395.html

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россия, семейная ипотека, виталий мутко, новости