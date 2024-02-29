Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил об увеличении МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240229/mrot-845722753.html
Путин заявил об увеличении МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей
Путин заявил об увеличении МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об увеличении МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей
Размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен вырасти почти вдвое - до 35 тысяч рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:22+0300
2024-02-29T13:24+0300
владимир путин
послание федеральному собранию
мрот
повышение мрот
https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845719805_0:73:3071:1800_1920x0_80_0_0_50b5c5254eef7c36ab19753edb17842d.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен вырасти почти вдвое - до 35 тысяч рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. "С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальные размеры оплаты труда. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое - до 35 тысяч", - сказал он.Увеличение отразится на размере соцпособий, зарплат в бюджетной сфере и в экономике в целом.Президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет дальнейшие направления развития страны и лежит в основе будущих законов и указов. Над текстом послания Путин работает лично. В процессе подготовки он ежедневно совершает десятки телефонных и личных контактов рабочего характера с помощниками и чиновниками разного уровня. В среднем на оглашение послания уходит час или немного больше. Одним из самых продолжительных по времени стало послание 2023 года, первое после начала спецоперации. Оно продолжалось 1 час 45 минут. Самым коротким было послание 2005 года - оно заняло около 48 минут.
https://1prime.ru/20240229/putin-845722508.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845719805_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_688b7b333c4829677cf3599878285244.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, послание федеральному собранию, мрот, повышение мрот
Владимир Путин, Послание Федеральному собранию, МРОТ, повышение МРОТ
13:22 29.02.2024 (обновлено: 13:24 29.02.2024)
 
Путин заявил об увеличении МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей

Путин: размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен вырасти почти вдвое - до 35 тысяч рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
"С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальные размеры оплаты труда. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое - до 35 тысяч", - сказал он.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников
13:21
Увеличение отразится на размере соцпособий, зарплат в бюджетной сфере и в экономике в целом.
Президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет дальнейшие направления развития страны и лежит в основе будущих законов и указов.
Над текстом послания Путин работает лично. В процессе подготовки он ежедневно совершает десятки телефонных и личных контактов рабочего характера с помощниками и чиновниками разного уровня.
В среднем на оглашение послания уходит час или немного больше. Одним из самых продолжительных по времени стало послание 2023 года, первое после начала спецоперации. Оно продолжалось 1 час 45 минут. Самым коротким было послание 2005 года - оно заняло около 48 минут.
 
Владимир ПутинПослание Федеральному собраниюМРОТповышение МРОТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала