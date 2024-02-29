https://1prime.ru/20240229/mrot-845722753.html
Путин заявил об увеличении МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей
Путин заявил об увеличении МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об увеличении МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей
Размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен вырасти почти вдвое - до 35 тысяч рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:22+0300
2024-02-29T13:22+0300
2024-02-29T13:24+0300
владимир путин
послание федеральному собранию
мрот
повышение мрот
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен вырасти почти вдвое - до 35 тысяч рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. "С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальные размеры оплаты труда. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое - до 35 тысяч", - сказал он.Увеличение отразится на размере соцпособий, зарплат в бюджетной сфере и в экономике в целом.Президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет дальнейшие направления развития страны и лежит в основе будущих законов и указов. Над текстом послания Путин работает лично. В процессе подготовки он ежедневно совершает десятки телефонных и личных контактов рабочего характера с помощниками и чиновниками разного уровня. В среднем на оглашение послания уходит час или немного больше. Одним из самых продолжительных по времени стало послание 2023 года, первое после начала спецоперации. Оно продолжалось 1 час 45 минут. Самым коротким было послание 2005 года - оно заняло около 48 минут.
https://1prime.ru/20240229/putin-845722508.html
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владимир путин, послание федеральному собранию, мрот, повышение мрот
Владимир Путин, Послание Федеральному собранию, МРОТ, повышение МРОТ
Путин заявил об увеличении МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей
Путин: размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен вырасти почти вдвое - до 35 тысяч рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
"С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальные размеры оплаты труда. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое - до 35 тысяч", - сказал он.
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников
Увеличение отразится на размере соцпособий, зарплат в бюджетной сфере и в экономике в целом.
Президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет дальнейшие направления развития страны и лежит в основе будущих законов и указов.
Над текстом послания Путин работает лично. В процессе подготовки он ежедневно совершает десятки телефонных и личных контактов рабочего характера с помощниками и чиновниками разного уровня.
В среднем на оглашение послания уходит час или немного больше. Одним из самых продолжительных по времени стало послание 2023 года, первое после начала спецоперации. Оно продолжалось 1 час 45 минут. Самым коротким было послание 2005 года - оно заняло около 48 минут.