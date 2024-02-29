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Путин предложил увеличить детские вычеты по НДФЛ
Путин предложил увеличить детские вычеты по НДФЛ - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин предложил увеличить детские вычеты по НДФЛ
Путин предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:06+0300
2024-02-29T14:06+0300
2024-02-29T14:06+0300
владимир путин
послание федеральному собранию
налоговый вычет
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Путин предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6 тысяч рублей в месяц. "Предлагаю увеличить в два раза, до 2800 рублей в месяц, налоговый вычет на второго ребенка и до 6000 рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка", - сказал он в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. По его словам, налоговую нагрузку на российские семьи необходимо снизить. При этом важно стимулировать бизнес, который вкладывает средства в реализацию инфраструктурных социальных проектов.Кроме этого, со следующего года появятся налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. "Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью", - отметил глава государства.
https://1prime.ru/20240208/843024159.html
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владимир путин, послание федеральному собранию, налоговый вычет
Владимир Путин, Послание Федеральному собранию, налоговый вычет
Путин предложил увеличить детские вычеты по НДФЛ
Путин предложил увеличить вычет по НДФЛ на второго и каждого следующего ребенка
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Путин предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6 тысяч рублей в месяц.
"Предлагаю увеличить в два раза, до 2800 рублей в месяц, налоговый вычет на второго ребенка и до 6000 рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка", - сказал он в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
Правительство одобрило новый вычет по НДФЛ
По его словам, налоговую нагрузку на российские семьи необходимо снизить. При этом важно стимулировать бизнес, который вкладывает средства в реализацию инфраструктурных социальных проектов.
Кроме этого, со следующего года появятся налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. "Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью", - отметил глава государства.