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Путин предложил увеличить детские вычеты по НДФЛ

Путин предложил увеличить детские вычеты по НДФЛ - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин предложил увеличить детские вычеты по НДФЛ

Путин предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:06+0300

2024-02-29T14:06+0300

2024-02-29T14:06+0300

владимир путин

послание федеральному собранию

налоговый вычет

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Путин предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6 тысяч рублей в месяц. "Предлагаю увеличить в два раза, до 2800 рублей в месяц, налоговый вычет на второго ребенка и до 6000 рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка", - сказал он в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. По его словам, налоговую нагрузку на российские семьи необходимо снизить. При этом важно стимулировать бизнес, который вкладывает средства в реализацию инфраструктурных социальных проектов.Кроме этого, со следующего года появятся налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. "Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью", - отметил глава государства.

https://1prime.ru/20240208/843024159.html

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владимир путин, послание федеральному собранию, налоговый вычет