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В Кремле назвали последствия слов Макрона об отправке военных на Украину
В Кремле назвали последствия слов Макрона об отправке военных на Украину - 29.02.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали последствия слов Макрона об отправке военных на Украину
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных на Украину может вызвать серьезный ущерб безопасности и стабильности на континенте,... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:06+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных на Украину может вызвать серьезный ущерб безопасности и стабильности на континенте, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России."Что касается заявлений Макрона, это новые элементы, это гораздо опаснее. Наши западные партнеры, с одной стороны, предсказуемы, но с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать темы прямого направления воинских контингентов на Украину, которые могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям", - отметил пресс-секретарь президента.Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заметил, что альянс не намерен отпралять военнослужащих на Украину.Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.
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РОССИЯ, Дмитрий Песков, ФРАНЦИЯ, Новости
В Кремле назвали последствия слов Макрона об отправке военных на Украину
Песков: слова Макрона про отправку военных могут нанести непоправимый урон безопасности
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных на Украину может вызвать серьезный ущерб безопасности и стабильности на континенте, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
"Что касается заявлений Макрона, это новые элементы, это гораздо опаснее. Наши западные партнеры, с одной стороны, предсказуемы, но с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать темы прямого направления воинских контингентов на Украину, которые могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям", - отметил пресс-секретарь президента.
Во Франции потребовали объявить Макрону импичмент после слов о России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заметил, что альянс не намерен отпралять военнослужащих на Украину.
Ранее двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Укариной подписали Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Дания. Согласно информации на портале президента Украины, настоящие документы определяют сотрудничество в военной сфере, а также в политической, финансовой, гуманитарной областях и в вопросе реформ.