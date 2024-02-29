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Эксперт назвал последствия отказа Польши от сельхозпродукции России - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал последствия отказа Польши от сельхозпродукции России
Эксперт назвал последствия отказа Польши от сельхозпродукции России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал последствия отказа Польши от сельхозпродукции России
Россия не понесет сколь-либо заметного ущерба в случае, если Польша вслед за Латвией введет запрет на поставки сельхозпродукции из РФ, не ожидается серьезных... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T16:10+0300
2024-02-29T16:10+0300
польша
россия
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новости
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия не понесет сколь-либо заметного ущерба в случае, если Польша вслед за Латвией введет запрет на поставки сельхозпродукции из РФ, не ожидается серьезных последствий и в случае, если ряд других государств решат последовать такому "примеру", прокомментировал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в четверг, что его страна изучит опыт Латвии и может ввести эмбарго на российскую сельскохозяйственную продукцию. Импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии парламент Латвии запретил на прошлой неделе, 22 февраля, внеся соответствующие поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства. "Вряд ли введение со стороны Польши эмбарго на ввоз из России продукции сельскохозяйственной и пищевой отраслей причинит нам серьезный ущерб: по итогам 2021 года их доля в структуре экспорта из России в Польшу составил жалкие 1-1,2% или 16-17 миллиона долларов. Мы преспокойно перенаправим выпадающие объемы на другие рынки", - считает Хазанов. Запрет транзита продовольствия или зерна из России через Польшу тоже ощутимый эффект вряд ли принесет, уверен он. "Для нас важнее поставки на кораблях через Черное, Средиземное и Красное моря в страны Африки и Азии, Польша же, как известно, выходов в ним не имеет", - заметил Хазанов. Подобному примеру могут последовать, по его мнению, еще несколько соседних государств, но заметный ущерб России подобная "цепная реакция" вряд ли принесет, продолжил собеседник агентства. "Последовать примеру Литвы, помимо Польши, могут Латвия и Эстония, "успешно" испортившие отношения с Россией за последние 30 лет. В меньшей степени - остальные государства Восточной Европы: они все-таки заинтересованы в партнерстве с нашей страной, а не в жесткой конфронтации", - предположил Хазанов. Он заметил, что по такому же пути может пойти Армения, но последствия будут некритичны для России. "Рынок Армении для нас слишком мал, и, скорее, наоборот - Армении стратегически важны поставки на рынок России. Поэтому внушительных потерь я пока не вижу", - заключил эксперт.
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польша, россия, торговля, новости
ПОЛЬША, РОССИЯ, торговля, Новости
16:10 29.02.2024
 
Эксперт назвал последствия отказа Польши от сельхозпродукции России

Эксперт: Россия не пострадает, если Польша прекратит закупать ее сельхозпродукцию

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия не понесет сколь-либо заметного ущерба в случае, если Польша вслед за Латвией введет запрет на поставки сельхозпродукции из РФ, не ожидается серьезных последствий и в случае, если ряд других государств решат последовать такому "примеру", прокомментировал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в четверг, что его страна изучит опыт Латвии и может ввести эмбарго на российскую сельскохозяйственную продукцию. Импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии парламент Латвии запретил на прошлой неделе, 22 февраля, внеся соответствующие поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС
27 февраля, 17:03
"Вряд ли введение со стороны Польши эмбарго на ввоз из России продукции сельскохозяйственной и пищевой отраслей причинит нам серьезный ущерб: по итогам 2021 года их доля в структуре экспорта из России в Польшу составил жалкие 1-1,2% или 16-17 миллиона долларов. Мы преспокойно перенаправим выпадающие объемы на другие рынки", - считает Хазанов.
Запрет транзита продовольствия или зерна из России через Польшу тоже ощутимый эффект вряд ли принесет, уверен он. "Для нас важнее поставки на кораблях через Черное, Средиземное и Красное моря в страны Африки и Азии, Польша же, как известно, выходов в ним не имеет", - заметил Хазанов.
Подобному примеру могут последовать, по его мнению, еще несколько соседних государств, но заметный ущерб России подобная "цепная реакция" вряд ли принесет, продолжил собеседник агентства.
"Последовать примеру Литвы, помимо Польши, могут Латвия и Эстония, "успешно" испортившие отношения с Россией за последние 30 лет. В меньшей степени - остальные государства Восточной Европы: они все-таки заинтересованы в партнерстве с нашей страной, а не в жесткой конфронтации", - предположил Хазанов.
Он заметил, что по такому же пути может пойти Армения, но последствия будут некритичны для России. "Рынок Армении для нас слишком мал, и, скорее, наоборот - Армении стратегически важны поставки на рынок России. Поэтому внушительных потерь я пока не вижу", - заключил эксперт.
 
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