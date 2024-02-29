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Путин заявил о списании двух третей долгов регионов бюджету - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о списании двух третей долгов регионов бюджету
Путин заявил о списании двух третей долгов регионов бюджету - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о списании двух третей долгов регионов бюджету
Две трети долгов регионов по крупным бюджетным кредитам будут списаны, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:51+0300
2024-02-29T14:15+0300
владимир путин
послание федеральному собранию
регионы
бюджет
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Две трети долгов регионов по крупным бюджетным кредитам будут списаны, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию."Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. По оценкам, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно - с 2025 по 2028 год", - сказал ПутинПо его словам, к 2030 году все российские регионы должны стать более экономически самодостаточными. С 2025 года начнется наращивание портфеля инфраструктурных кредитов регионам не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. "При этом средства, которые регионы возвращают в бюджет по кредитам, предлагаю вновь направлять на развитие субъектов РФ", - заявил он.Глава государства подчеркнул, что решения в сфере финансовой поддержки регионов должны работать на повышение качества жизни россиян.
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владимир путин, послание федеральному собранию, регионы, бюджет
Владимир Путин, Послание Федеральному собранию, Регионы, бюджет
13:51 29.02.2024 (обновлено: 14:15 29.02.2024)
 
Путин заявил о списании двух третей долгов регионов бюджету

Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Две трети долгов регионов по крупным бюджетным кредитам будут списаны, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
"Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. По оценкам, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно - с 2025 по 2028 год", - сказал Путин
По его словам, к 2030 году все российские регионы должны стать более экономически самодостаточными. С 2025 года начнется наращивание портфеля инфраструктурных кредитов регионам не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно.
"При этом средства, которые регионы возвращают в бюджет по кредитам, предлагаю вновь направлять на развитие субъектов РФ", - заявил он.
Глава государства подчеркнул, что решения в сфере финансовой поддержки регионов должны работать на повышение качества жизни россиян.
 
Владимир ПутинПослание Федеральному собраниюРегионыбюджет
 
 
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